همزمان با دویستمین شب تجمع مردم در میدان ابوذر منطقه ۱۷، آیین رونمایی از تندیس سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده با حضور شهردار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، خانواده این شهید والامقام و جمعی از مسئولان شهری، انتظامی و نظامی برگزار شد.

جوان آنلاین: شهردار تهران شامگاه چهارشنبه در مراسم رونمایی از تندیس سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده در میدان ابوذر منطقه ۱۷ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، اظهار کرد: استکبار به دنبال آن است که مردم جهان را به بردگان نوین و اسرای خود تبدیل کند و طی ۸۰ سال پس از جنگ جهانی دوم تلاش کرده منابع جهان را به غارت ببرد.

علیرضا زاکانی با اشاره به نگاه قدرت‌های استکباری به ایران افزود: از سال ۱۳۳۲ طمع‌ورزی نسبت به جغرافیای ایران اسلامی کاملاً آشکار بوده است و پیام ملت ایران نیز روشن است؛ ما هیبت دروغین آمریکا را شکستیم و پیشانی او را به خاک مالیدیم.

زاکانی با بیان اینکه ملت ایران در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی رسالت بزرگی برعهده دارد، گفت: خداوند بزرگ ملت ایران را فراخواند و به آن توان داد و به لطف قیام امام خمینی (ره)، شرایطی رقم خورد که ملت ایران بتواند مقدمه ظهور را فراهم کند.

زاکانی با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: امروز در میدان هستیم تا زمینه تحقق و گسترش انقلاب اسلامی را فراهم کنیم و با رهبر عزیزمان عهد و پیمان می‌بندیم که تا آخرین قدم و آخرین نفس در میدان بمانیم.

وی با اشاره به حضور مردم در حمایت از نیرو‌های مسلح اظهار کرد: مردم در صحنه‌اند تا از رهبری، سپاه، ارتش و همه حافظان امنیت و صلابت کشور حمایت کنند؛ اما در عین حال مردم باید در صحنه باشند تا اگر مسئولی دچار خطای محاسباتی شد، با تذکر و بصیرت به اصلاح جهت‌گیری‌ها کمک کنند.

وی با گرامیداشت یاد شهید حاجی‌زاده گفت: ما مفتخریم که عظمت شهدای خود را به رخ دشمن بکشیم و بگوییم ملت ایران، ملت شهادت است. مکتب حاج قاسم، مکتب حاجی‌زاده و مکتب این بزرگان را در دست گرفته‌ایم.

زاکانی با اشاره به ویژگی‌های شهید حاجی‌زاده افزود: هنوز چهره خندان، مصمم و ایستاده شهید حاجی‌زاده در ذهن ماست؛ فرمانده‌ای که علاوه بر مسئولیت خود، دغدغه ظرفیت‌های داخلی را داشت و بار‌ها تأکید کرد آنچه در توان و ظرفیت داخلی کشور وجود دارد، می‌تواند ایران را آباد کند و از ایران الگویی بسازد.

شهردار تهران میدان ابوذر را نماد مقاومت در تهران دانست و گفت: با شهید عزیز و والامقام حاجی‌زاده عهد و پیمان می‌بندیم که اجازه ندهیم خواسته‌های دشمن محقق شود. دشمن به دنبال تفرقه است و ما باید وحدت و انسجام خود را بر محور ولی فقیه و امام جامعه دنبال کنیم.

همچنین رییس شورای اسلامی شهر تهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و تأکید بر درس ایستادگی و مقاومت آنان، گفت: همه شهدای عزیز به ملت ایران درس مقاومت، ایستادگی و فداکاری آموختند و سردار حاجی‌زاده نیز یکی از شهدای بزرگواری است که یاد و نام او برای همیشه در تاریخ ملت ایران باقی خواهد ماند.

مهدی چمران با اشاره به فداکاری‌ها و تلاش‌های سردار حاجی‌زاده در حوزه موشکی افزود: تلاش‌ها و پیشرفت‌های او در زمینه توان موشکی سپاه، امروز نتایج خود را در سطح جهان نشان داده است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نصب تندیس سردار شهید حاجی‌زاده در محل تولد و زندگی مادر وی اظهار کرد: جای نام و یاد این شهید عزیز در محل تولد و زندگی مادر بزرگوارش با نصب این تندیس گرامی داشته شد و امیدواریم مردم تهران، سراسر ایران و جبهه مقاومت، همواره یاد و نام این شهید را بزرگ بدارند.