کد خبر: 1379924
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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۵
اقتصاد » اخبار کلی

وزیر صمت: تعرفه چهار درصدی برای واردات خودرو‌های برقی اعمال می‌شود

5 وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: سقف تعرفه گمرکی برای خودرو‌های برقی بر اساس قانون چهار درصد تعیین شده است که هم‌اکنون این تعرفه در جدول مربوطه لحاظ و در حال اجراست.

جوان آنلاین: سید محمد اتابک چهارشنبه شب در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران بر حمایت قانونی از واردات خودرو‌های برقی تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای بهبود زیرساخت‌های تجاری، به محدودیت‌های مرزی اشاره و بیان کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها در مرز‌های دریایی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در مرز‌های زمینی کشور وجود دارد که در حال بهره‌برداری است.

وزیر صمت در بخشی از سخنانش با اشاره به اهمیت پایانه‌های مرزی راهبردی کشور تصریح کرد: مرز‌های سرخس و دوغارون از جمله نقاطی هستند که روند افزایش ظرفیت آنها با سرعت دنبال می‌شود.

اتابک اضافه کرد: بهره‌برداری از این ظرفیت‌های جدید، تأثیر مثبت و مستقیمی بر بهبود وضعیت صادرات و واردات کشور خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه به استان خراسان رضوی سفر کرد، بازدید و افتتاح طرح توسعه شرکت داروسازی «نصر» فریمان، بازدید از مجتمع فولاد و رونمایی از تمبر فعالیت ۲۵ ساله این واحد صنعتی و همچنین دیدار با فعالان بخش صنعت از برنامه‌های وزیر صمت در این سفر بوده است.

برچسب ها: وزیر صمت ، واردات ، خودروهای برقی
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