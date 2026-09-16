وزیر دارایی ترکیه: جنگ آمریکا علیه ایران موجب افزایش تورم ما شد

جوان آنلاین: مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه شامگاه چهارشنبه در گفتوگو با روزنامه «هابر ترک» عنوان کرد: اگر جنگ آمریکا علیه ایران رخ نمیداد، تورم ترکیه دستکم ۷ درصد کمتر میشد و ما تورم سال جاری را در محدوده ۲۱ تا ۲۲ درصد به پایان میرساندیم.
به گزارش ایسنا، وزیر دارایی ترکیه در ادامه تاکید کرد: هدف اصلی ما کاهش تورم است، اما نه با سرعتی که مد نظر ماست. عوامل خارجی نیز وجود دارند. جنگ علیه ایران صرفا بر نفت و گاز طبیعی تاثیر نمیگذارد. قیمت همه کالاها افزایش یافته است. این افزایش بر تورم تاثیر منفی میگذارد و از آنجا که تورم در کشور ما بالاست، تاثیر نسبتا بیشتری دارد.
وزیر دارایی ترکیه با اشاره برنامههای کشورش گفت: ما از نظر کسری بودجه به عنوان درصدی از درآمد ملی، عملکرد بهتری نسبت به هدف خود داشتیم. ما در سال ۲۰۲۶ یک مکانیسم مقیاس متغیر را اجرا کردیم که از مقدار قابلتوجهی درآمد صرف نظر کرد.