جوان آنلاین: سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن چهارشنبه از رهگیری و فراری دادن دو فروند جنگنده اف-۱۵ سعودی در حال پرواز بر فراز استان تعز واقع در جنوب این کشور خبر داد.

وی گفت: سامانه‌های پدافندی ما ساعت ۱۸:۴۰، دو فروند جنگنده اف-۱۵ نیروی هوایی عربستان را که از پایگاه «خمیس مشیط» به پرواز درآمده بودند، در آسمان منطقه «المخا» از توابع استان تعز رصد و رهگیری کردند.

یحیی سریع تأکید کرد این عملیات دفاعی با استفاده از موشک‌های زمین‌به‌هوای ساخت داخل انجام شد.

وی همچنین گفت جنگنده‌های سعودی پیش از آنکه بتوانند هرگونه اقدام متجاوزانه انجام دهند، مجبور به ترک فوری منطقه شدند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن امروز همچنین اعلام کرد نیرو‌های مسلح یمن یک فروند جنگنده سعودی اف-۱۵ را در آسمان مأرب شکار و منهدم کردند.