شبکه ۱۴ اسرائیل: عوامل ایران به موسسه وایزمن هم نفوذ کردند

جوان آنلاین: این رسانه عبری زبان در گزارشی اعلام کرد، دادگاهی در قدس چهار اسرائیلی را که برای آسیب رساندن به یک دانشمند هسته‌ای اسرائیلی وارد موسسه تحقیقاتی وایزمن شده بودند، محاکمه و محکوم کرد.

به گزارش تسنیم، در ادامه این گزارش آمده است: دادگاه ایالتی قدس امروز (چهارشنبه) چهار نفر از ساکنان محله بیت صفافا ـ به نام‌های ممدوح هادر، عمری ابو حمیده، محمود هادر و محمد طه ـ را به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی خطرناک از سوی سرویس اطلاعاتی ایران محکوم کرد.

به زعم شبکه ۱۴ اسرائیل، این چهار متهم در چارچوب یک اقرار به جرم، به این اقدامات اعتراف کردند؛ توافقی که از سلسله عملیات‌هایی با هدف آسیب رساندن به امنیت اسرائیل پرده برداشت، که از جمع‌آوری اطلاعات مقدماتی برای ترور یک دانشمند هسته‌ای اسرائیلی آغاز شده و تا خرید تسلیحات و طراحی حملات تروریستی برای اهداف تبلیغاتی ادامه می‌یافت.

کیفرخواست نشان می‌دهد که یک مقام ایرانی با یکی از متهمان اصلی پرونده ارتباط برقرار کرده و در ازای دریافت مبلغی پول، او را مامور تشکیل یک هسته عملیاتی اطلاعاتی و انجام سلسله‌ای از ماموریت‌های امنیتی کرده است.

هدف اصلی، ترور یک دانشمند هسته‌ای و نیز دست‌یابی به اسلحه و نارنجک و دستکاری اسناد برای اثبات وقوع خسارات امنیتی و اموال اسرائیلی بود.

به اعتراف این رسانه این پرونده به لیست بلند پرونده‌های اخیری افزوده می‌شود که نشان‌دهنده تلاشی سیستماتیک از سوی اطلاعات ایران برای جذب اسرائیلی‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیشنهادات مالی وسوسه‌انگیز است.