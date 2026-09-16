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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

جانسون باعث به تعویق افتادن رای‌گیری برای استیضاح هگست شد

6 «مایک جانسون» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که اعضای مجلس را برای تعطیلات هفت‌هفته‌ای تبلیغات انتخاباتی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، زودتر از موعد از واشنگتن به حوزه‌های انتخابیه‌شان خواهد فرستاد؛ اقدامی که رای‌گیری درباره استیضاح «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا را به تعویق خواهد انداخت.

جوان آنلاین: به نوشته شبکه خبری سی‌ان‌ان، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان قرار بود تا روز پنجشنبه در واشنگتن بمانند، اما اکنون آخرین رای‌گیری‌های خود را شامگاه چهارشنبه درباره یکی از اولویت‌های اصلی کاخ سفید - لایحه تحریم‌های روسیه - انجام خواهند داد و سپس واشنگتن را ترک می‌کنند. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس بعدی پس از انتخابات نوامبر به واشنگتن بازگردند.

به گزارش ایسنا، جانسون به خبرنگاران گفت: «وقت آن است که اعضای ما به حوزه‌های انتخابیه خود بازگردند و موضع خود را برای مردم آمریکا توضیح دهند.»

بنا بر گزارش سی ان ان اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از پیش مشتاق بودند واشنگتن را ترک کنند. آنها در شرایطی نامساعد قرار داشتند و با فشار سیاسی فزاینده‌ای برای اقدام درباره مسائل بحث‌برانگیزی مانند هوش مصنوعی و تعرفه‌ها مواجه بودند؛ آن هم در حالی که نگرانی‌ها درباره توانایی آنها برای حفظ اکثریت مجلس در انتخابات میان‌دوره‌ای افزایش یافته است.

در همین حین «توماس مسی» یکی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان اعلام کرد که با استفاده از اختیارات ویژه خود، رای‌گیری بی‌سابقه‌ای را برای استیضاح هگست به دلیل نحوه مدیریت جنگ آمریکا با ایران به جریان خواهد انداخت. از آنجا که قطعنامه او از اختیارات رویه‌ای ویژه‌ای برخوردار است، روندی قانونی را آغاز کرد که رهبران جمهوری‌خواه را ملزم می‌کرد طی روز‌های آینده آن را به صحن مجلس بیاورند.

اما اکنون جمهوری‌خواهان راهی برای به تعویق انداختن این رای‌گیری پیدا کرده‌اند؛ آنها با تعطیل کردن زودهنگام مجلس، رای‌گیری را تا نوامبر به تعویق می‌اندازند.

وقتی از جانسون پرسیده شد آیا رهبران جمهوری‌خواه برای محافظت از اعضای خود در برابر رای‌گیری سیاسی درباره استیضاح هگست، نشست مجلس را لغو می‌کنند، گفت این اقدام هیچ ارتباطی با وزیر جنگ ندارد.

با این حال، جانسون به‌شدت از اقدام غافلگیرکننده مسی انتقاد کرد و گفت: «این یک نمایش تبلیغاتی از سوی کسی است که می‌خواهد جلب توجه کند. البته فورا کنار گذاشته خواهد شد، اما احتمالا امروز این کار را انجام نمی‌دهیم؛ وقتی برگردیم این کار را انجام خواهیم داد. ما نباید با امنیت ملی بازی کنیم.»

مسی در قطعنامه ۳۴ صفحه‌ای خود استدلال کرد که هگست بار‌ها از اختیارات خود در هدایت جنگ آمریکا با ایران سواستفاده کرده است؛ از جمله با اجرای دستورات غیرقانونی و ادامه استقرار نیرو‌ها بدون مجوز کنگره.

عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان استدلال کرد که هگست «نشان داده است که اگر اجازه داشته باشد در سمت خود باقی بماند، همچنان تهدیدی برای قانون اساسی خواهد بود و به شیوه‌ای عمل کرده که به‌شدت با وظایف او و حاکمیت قانون ناسازگار است.»

برچسب ها: آمریکا ، انتخابات ، کاخ سفید
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