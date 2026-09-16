پاکستان کاردار هند را احضار کرد

جوان آنلاین: از رویترز، وزارت امور خارجه پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که کاردار هند در اسلامآباد را بهطور رسمی احضار کرده است تا اعتراض خود را به «اقدام بهشدت تحریکآمیز و غیرقابلقبول» یک شناور نیروی دریایی هند، اعلام کند.
به گزارش ایرنا، همچنین وزارت امور خارجه هند روز چهارشنبه اعلام کرد که کاردار پاکستان در دهلی نو، احضار و اعتراض رسمی این کشور درباره آنچه «رفتار غیرقابل قبول و غیرحرفهای» واحدهای دریایی پاکستان خوانده شد، به وی ابلاغ شده است.
در بیانیه هند همچنین آمده است که این حادثه در آبهای بینالمللی روی داده و خسارت عمدهای به شناور هندی وارد نشده است. بر اساس این گزارش، شناور نیروی دریایی هند پس از حادثه به مأموریت خود ادامه داده است.
این اولین تنش نظامی میان این ۲ همسایه دارای سلاح هستهای از زمان درگیری نظامی شدید و چهار روزه سال گذشته بود. درگیری سال گذشته ابتدا نگرانیهایی را درباره احتمال وقوع جنگی گستردهتر میان هند و پاکستان برانگیخت، اما دو کشور آتش بس کردند.
هر ۲ طرف، یکدیگر را مقصر حادثه روز سهشنبه دانستند.
منابع هندی اعلام کردند که این برخورد به دلیل نزدیک شدن سریع یک شناور نیروی دریایی پاکستان به یک ناو جنگی هند که در حال انجام مأموریت عادی گشتزنی در شمال دریای عرب بود، رخ داد.
وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این برخورد خسارت عمدهای نداشته است، اما اقدام پاکستان «نقض آشکار» توافقنامه سال ۱۹۹۱ میان دو کشور در خصوص نحوه انجام تمرینها و رزمایشهای نظامی و جابهجایی نیروها بوده است.
بر اساس این توافقنامه، کشتیهای جنگی و زیردریاییهای دو کشور موظفاند برای جلوگیری از هرگونه حادثه در آبهای بینالمللی، دستکم سه مایل دریایی از یکدیگر فاصله داشته باشند.
هند و پاکستان از سال ۲۰۱۹ و در پی تنشهای مربوط به منطقه مورد اختلاف کشمیر، سطح روابط دیپلماتیک خود را کاهش دادند و در حال حاضر سفیری در پایتختهای یکدیگر ندارند و از آن زمان تاکنون، نمایندگیهای دیپلماتیک دو کشور توسط یک کاردار اداره میشود.
دهلی نو و اسلام آباد از زمان جدایی در سال ۱۹۴۷، تاکنون سه جنگ بزرگ داشتهاند. دو جنگ آنها بر سر مسئله کشمیر بوده است. این دو همسایه همچنین درگیریهای مسلحانه متعددی در کشمیر داشتهاند. کشمیر میان هند و پاکستان قرار دارد، اما هر دو کشور ادعای مالکیت بر کل این منطقه را دارند.