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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

شمار اسیران در بند رژیم صهیونیستی ۹۳۵۰ نفر است

3 نهاد‌های فعال در حوزه امور اسرا اعلام کردند که تا ابتدای سپتامبر جاری، حدود ۹۳۵۰ اسیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی هستند.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، نهاد‌های فعال در حوزه امور اسرا روز چهارشنبه اعلام کردند که تا ابتدای سپتامبر جاری، حدود ۹۳۵۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی محبوس هستند که بیش از ۳۵۰ نفر از آنها کودک هستند.

به گزارش مهر، این آمار بر اساس بیانیه مشترک باشگاه اسیران فلسطینی، مؤسسه «الضمیر» (یک نهاد غیردولتی) و هیات امور اسرا وابسته به سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) اعلام شده است.

این نهاد‌ها اعلام کردند که شمار اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی تا ابتدای سپتامبر ۲۰۲۶ به ۹۳۵۰ نفر رسیده است که ۹۰ زن و بیش از ۳۵۰ کودک را شامل می‌شود.

بر اساس این بیانیه، شمار بازداشت‌شدگان اداری (موقت) که بدون اتهام در بازداشت به سر می‌برند، به ۳۱۷۶ نفر رسیده است.

این نهاد‌ها افزودند: شمار بازداشت‌شدگانی که رژیم صهیونیستی آنها را تحت عنوان «مبارزان غیرقانونی» طبقه‌بندی می‌کند، به ۱۳۹۳ نفر رسیده است.

این نهاد‌ها توضیح دادند که این رقم شامل همه بازداشت‌شدگان نوار غزه که در اردوگاه‌های وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی نگهداری می‌شوند و در این گروه طبقه‌بندی شده‌اند، نمی‌شود.

آنها خاطرنشان کردند که آمار اعلام‌شده، بازداشت‌شدگان عرب فلسطینی از لبنان و سوریه را نیز شامل می‌شود.

درباره کودکان نیز این نهاد‌ها اعلام کردند که بیش از ۳۵۰ کودک فلسطینی در زندان‌های مجدو و عوفر در بازداشت هستند.

بر اساس این بیانیه، شمار زنان اسیر نیز حدود ۹۰ نفر است.

این درحالی است که برخی نهاد‌های حقوق بشری فلسطینی و صهیونیستی اعلام کرده‌اند که اسیران در زندان‌های رژیم صهیونیستی با شکنجه، گرسنگی و بی‌توجهی پزشکی مواجه هستند و این شرایط به مرگ ده‌ها نفر منجر شده است.

برچسب ها: اسیران فلسطینی ، رژیم صهیونیستی ، نوار غزه
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