تنش جدید در روابط هند و پاکستان در پی حادثه دریایی

هند و پاکستان در پی وقوع یک حادثه دریایی کاردار‌های کشور مقابل را به وزارت خارجه‌های خود فرا خواندند.

جوان آنلاین: وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که در واکنش به اقدام تحریک‌آمیز نیروی دریایی هند در آب‌های این کشور، کاردار هند در اسلام‌آباد را احضار و مراتب اعتراض شدید خود را به وی ابلاغ کرده است.

به گزارش تسنیم، اسلام‌آباد اعلام کرد که یک کشتی متعلق به نیروی دریایی هند، روز گذشته وارد «منطقه اقتصادی انحصاری» پاکستان شده و دست به اقدامات تحریک‌آمیز زده است.

در عین حال رسانه‌های هندی نیز گزارش دادند که دهلی نو نیز در پی وقوع حادثه برخورد میان یک شناور نیروی دریایی پاکستان و یک کشتی هندی، کاردار پاکستان را احضار کرده است.

وزارت امور خارجه اعلام کرد که «سعد احمد واریچ»، دیپلمات پاکستانی، برای ابلاغ اعتراض شدید نسبت به آنچه دهلی نو «رفتار غیرقابل‌قبول و غیرحرفه‌ای» یگان‌های دریایی پاکستان در آب‌های بین‌المللی خوانده و منجر به این برخورد شده است، فراخوانده شد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که حادثه مذکور در آب‌های بین‌المللی رخ داده و خسارت عمده‌ای به بار نیاورده است.