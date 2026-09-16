حمله توپخانه و پهپادی عربستان به استان صعده یمن

عربستان سعودی در ادامه تجاوز خود به یمن روز چهارشنبه چندین منطقه از استان صعده در شمال این کشور را مورد حملات توپخانه‌ای و پهپادی قرار داد.

جوان آنلاین: یک منبع امنیتی در استان صعده به خبرگزاری «سبأ» گفت که عربستان با پهپاد منطقه الشیخ در شهرستان منبه را هدف قرار داد.

به گزارش ایرنا، وی اشاره کرد که توپخانه عربستان سعودی همچنین منطقه غور المشوات در شهرستان غمر و منطقه عیاش در شهرستان مرزی منبه را هدف قرار داد.

در این زمینه همچنین شبکه المیادین گزارش داد که توپخانه عربستان سعودی منطقه عیاش در شهرستان مرزی منبه در غرب استان صعده در شمال یمن را هدف قرار داد.

به گزارش ایرنا، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن پیش‌تر در بیانیه‌ای تاکید کرد که حملات هوایی عربستان به مناطق مختلف یمن بدون پاسخ نخواهد ماند.

نیرو‌های مسلح یمن در روز‌های اخیر در پاسخ به حملات هوایی و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور از سوی عربستان سعودی با انجام عملیات هایی، با عقب راندن ستیزه جویان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند که کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور را به دست بگیرند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیر‌های کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش می‌دهد.

نیرو‌های ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.