جوان آنلاین: حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن به هشدار جدی به عربستان گفت: نیروهای مسلح یمن متعهد شدند به هدف قرار دادن پایگاههای نظامی، تأسیسات نفتی و مراکز حیاتی در خاک عربستان ادامه دهند.
به گزارش تسنیم، وی با تکذیب حمله نیروهای یمنی به اماکن مقدس، تصریح کرد: استفاده عربستان از «نمادهای کعبه» در تأسیسات خود، مانعی برای عملیاتهای نظامی یمن ایجاد نخواهد کرد و این اقدامات تلاشی برای فریب افکار عمومی است.
وی افزود: هدف نهایی حملات ما «پایان تجاوز نظامی» و «لغو محاصره همهجانبه» علیه ملت یمن است و این یمنیها هستند که حامیان واقعی مقدساتاند.
در اظهاراتی مشابه، محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن نیز در واکنش به تبلیغات اخیر رسانههای وابسته به ریاض، اظهار داشت: اتهام حمله یمن به مکه، یک دروغ بزرگ است که توسط رژیم سعودی برای سرپوش گذاشتن بر شکستهای پیدرپی نظامیاش طراحی شده است.
البخیتی با اشاره به جایگاه مکه، مدینه و قدس در منظومه فکری مقاومت، تصریح کرد: ملت و دولت یمن خود را پیشگام در دفاع از مقدسات اسلامی میدانند. منطقی نیست جریانی که در میدانهای نبرد برای آزادسازی قبله اول مسلمین از چنگال صهیونیستها میجنگد، به حریم قبله دوم تعرض کند.