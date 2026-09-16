کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد: ژاپن موضعی کاملا غیردوستانه در قبال روسیه اتخاذ کرده است؛ بنابراین، در شرایط کنونی بعید است بتوان به کاهش متقابل محدودیت‌های روادیدی امید داشت.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه در سخنانی اعلام کرد که بعید است ژاپن شاهد تسهیل متقابل مقررات روادیدی باشد.

به گزارش مهر، سخنگوی کرملین تأکید کرد که ژاپن موضعی به‌شدت غیردوستانه در قبال روسیه اتخاذ کرده و به تمامی تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور پیوسته است.

دیمیتری پسکوف، گفت: در واقع، این کشور در فهرست کشور‌های غیردوستانه قرار دارد. بنابراین، فعلا به‌سختی می‌توان به هرگونه به‌اصطلاح تسهیل متقابل مقررات امید داشت.

پسکوف خاطرنشان کرد که روسیه خواهان کاهش سطح روابط دوجانبه نبوده است.

وی اضافه کرد که پوتین امروز چهارشنبه ساعت ۱۸:۰۰ به وقت مسکو در آستانه انتخابات پیش‌روی دوما خطاب به مردم روسیه سخنرانی خواهد کرد.