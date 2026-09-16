جوان آنلاین: سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز چهارشنبه در تلاش برای جبران رسانهای برخی از شکستهای نظامیان کشورش در تجاوز علیه ایران با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: تردد شناورها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد؛ ایران کنترلی بر آن ندارد!
به گزارش معر، این مقام آمریکایی که در آستانه انتخابات میان دورهای کنگره این کشور شکست هم حزبیهای جمهوریخواهش را حتمی میداند، کوشید بخشی از شکستهای دولت کشورش علیرغم صرف هزینه دهها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: محاصره تنگه هرمز کامل و مؤثر است و ما تداوم جریان نفت و تردد شناورها را تضمین میکنیم.
این نهاد تروریستی در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: مسیر بیش از ۱۰۰ کشتی را که قصد داشتند محاصره تنگه هرمز را بشکنند، تغییر دادهایم. عبور بیش از ۹۰۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز را تسهیل کردهایم. عملیات پاکسازی مین را در مسیرهای کشتیرانی بهرسمیتشناختهشده بینالمللی در تنگه هرمز به پایان رساندیم!
سنتکام افزود: وضعیت تنگه بابالمندب را بهدقت زیر نظر داریم. مشاوران میدانی داریم که با شرکای سعودی مان تبادل اطلاعات میکنند.
ادعاهای مضحک این مقام آمریکایی در حالی مطرح میشود که به اذعان رسانههای جریان اصلی و حتی مقامات این کشور، قیمت حاملهای انرژی در آمریکا از زمان تجاوز غیرقانونی واشنگتن و رژیم صهیونیستی علیه ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز به میزان بسیار زیادی افزایش یافته است.