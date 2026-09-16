کد خبر: 1379901
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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
اقتصاد » اخبار کلی

حساب گندمکاران شارژ شد

3 مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اعلام این خبر که پرداخت ۵۵ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران کشور آغاز شده است گفت: با پرداخت این مرحله مجموع پرداختی به گندم‌کاران کشور به ۲۷۵ همت می‌رسد.

جوان آنلاین: حسن نوروزی، مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از آغاز واریز ۵۵ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران خبر داد و گفت: این مبالغ از امروز، چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ به حساب گندم‌کاران واریز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در این مرحله، با تأمین و تخصیص اعتبار ۵۵ همت برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران، فرایند واریز مبالغ آغاز شده و پرداخت‌ها به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد.

نوروزی با تشریح جزئیات این مرحله از پرداخت‌ها اظهار کرد: گندم‌کارانی که از ابتدای فصل خرید تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، با این مرحله از پرداخت، در مجموع ۹۵ درصد مطالبات خود را دریافت خواهند کرد.

مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: میزان پرداخت مطالبات گندم‌کارانی که محصول خود را در بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ تحویل داده‌اند نیز با این مرحله به ۹۵ درصد خواهد رسید.

وی تصریح کرد: همچنین گندم‌کارانی که محصول خود را در بازه ۲۱ خرداد تا ۸ تیرماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، با این پرداخت در مجموع ۷۷ درصد مطالبات خود را دریافت خواهند کرد.

نوروزی افزود: برای گندم‌کارانی که محصول خود را در فاصله ۹ تیر تا ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ تحویل داده‌اند نیز با اجرای این مرحله، میزان پرداخت مطالبات به ۵۱ درصد خواهد رسید.

وی در ادامه به پرداخت‌های جدید این دوره به گندم‌کارانی که محصول خود را در فاصله ۲۰ مرداد تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تحویل داده‌اند اشاره کرد و میزان پرداخت مطالبات در این دوره را ۳۰ درصد اعلام کرد.

نوروزی خاطرنشان کرد: پیش از این، مجموع پرداختی به گندم‌کاران کشور به ۲۲۰ همت رسیده بود و با واریز تدریجی ۵۵ همت جدید، مجموع پرداختی به کشاورزان گندم‌کار کشور به ۲۷۵ همت خواهد رسید.

مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پایان تأکید کرد: پرداخت مطالبات گندم‌کاران در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین نقدینگی مورد نیاز آنان انجام می‌شود و روند پرداخت سایر مطالبات نیز متناسب با تأمین و تخصیص منابع مالی در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: سازمان هدفمندی یارانه ها ، گندمکاران ، خرید تضمینی
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