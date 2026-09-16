جوان آنلاین: نیرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی در اقدامی تروریستی با یورش به یک ایست بازرسی حوالی شهر تقوع در بیت‌لحم، نقاء حامد، بانوی خبرنگار شبکه پرس تی‌وی را ربودند و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

حامد همراه با گروه تصویربرداری در حال تردد بود که نظامیان اسرائیلی آنها را در یک ایست بازرسی در نزدیکی شهرک تقوع در جنوب شرقی بیت‌لحم متوقف کردند. یکی از همکاران او به پرس تی‌وی گفت که نیرو‌های اسرائیلی پس از تفتیش گروه، حامد را ربوده و تصویربرداران را آزاد کردند.

این خبرنگار فلسطینی از یک ماه پیش تحت هجمه سایبری حساب‌های صهیونیستی قرار داشت که در یک حرکت هدفمند تلاش داشتند با انتشار محتوایی مشابه و با ادبیاتی یکسان، کارزار رسانه‌ای فشار علیه حامد را تقویت کنند. نقاء حامد چندین بار دیگر هدف هدف حمله نیرو‌های اسرائیلی قرار گرفته بود.

مدیرکل اخبار شبکه پرس تی‌وی در واکنش به ربوده‌شدن نقاء حامد، خبرنگار این شبکه در کرانه باختری، توسط نیرو‌های رژیم صهیونیستی گفت: آنها تلاش می‌کنند با اقداماتی نظیر تهدید، حمله و ربودن خبرنگاران شبکه، پیام خود را به ایران و پرس تی‌وی منتقل کنند؛ چرا که ما خاری در چشم آنها هستیم و کسانی هستیم که حقیقت را آشکار و از آن دفاع می‌کنیم.

مرضیه هاشمی، مدیرکل اخبار شبکه پرس تی‌وی، با انتقاد شدید از بی‌توجهی به کنوانسیون‌ها و قوانین حامی فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران، از سوی رژیم صهیونیستی، افزود: متأسفانه آنها هیچ خط قرمزی ندارند و برایشان اهمیتی ندارد که این بانوی خبرنگار یا دیگر خبرنگاران صرفاً درحال انجام‌وظیفه خود هستند. آنها فقط آنچه را در میدان می‌بینند، به تصویر می‌کشند، با شاهدان عینی درباره رویداد‌های مختلف گفت‌و‌گو می‌کنند و از‌طریق دوربین خود، واقعیت‌های میدانی را به مردم نشان می‌دهند.

هاشمی با بیان اینکه تلاش می‌شود تصویر خاصی از این رژیم در افکارعمومی شکل بگیرد، تصریح کرد: آنها می‌خواهند تصویری ایجاد کنند که گویی شکست ناپذیرند و می‌توانند هر کاری انجام دهند. هدفشان ایجاد هراس در دل مردم و دولت‌هاست تا این تصور را به وجود آورند که از هیچ‌کس و هیچ‌چیز تبعیت نمی‌کنند.

مدیرکل اخبار پرس تی‌وی با اشاره به رویارویی رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مقاومت افزود:، اما رژیم صهیونیستی با حریف خود در جمهوری اسلامی ایران و تمام جبهه مقاومت رو‌به‌رو شده است؛ جبهه‌ای که قطعا هیچ هراسی از رژیم صهیونیستی ندارد.

مرضیه هاشمی در پایان تأکید کرد: این مسئله کاملاً روشن است؛ ما شاهد بوده‌ایم که رژیم صهیونیستی شکست‌ناپذیر نیست و بدون تردید نفس‌های آخر آن به شماره افتاده است.

محمد القیق، نویسنده و تحلیلگر سیاسی فلسطینی نیز، در واکنش به ربوده‌شدن نقاء حامد، خبرنگار پرس تی‌وی در کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی اظهار کرد: آنها خبرنگاران را در کرانه باختری و نوار غزه بازداشت کرده و به قتل می‌رسانند، بدون اینکه جامعه جهانی واکنش جدی نشان دهد، موضعی واقعی اتخاذ کند یا اراده‌ای برای متوقف‌کردن تجاوز و یورش‌های این رژیم به این مناطق داشته باشد.

القیق با تاکید بر دگرگونی افکارعمومی جهان افزود: نباید فراموش کنیم که پس‌از وقایع هفتم اکتبر و به‌دنبال نسل کشی و سیاست گرسنگی‌دادن مردم، چهره واقعی رژیم صهیونیستی برای جامعه جهانی آشکار شد و اقدامات اسرائیل زیر ذره‌بین بین‌المللی قرار گرفت. در‌این‌میان، تلاش‌های تل‌آویو برای ارائه روایت جعلی خود به جهان و بازسازی وجهه تخریب‌شده‌اش نیز با شکست مواجه شده است.

این تحلیلگر سیاسی فلسطینی با اشاره به موج جدید سرکوب‌ها تصریح کرد: با بازداشت‌های اخیر، به نظر می‌رسد دولت اسرائیل اقدامات گسترده‌تری را علیه خبرنگاران در کرانه باختری آغاز کرده است؛ چنان‌که دو روز پیش نیز شاهد حمله به خبرنگاران در مناطقی مانند «المغیر» و «ترمسعیا» بودیم.

محمد القیق در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی رژیم صهیونیستی از ایجاد مانع بر سر راه پوشش میدانی خبرنگاران، ارعاب و منصرف‌کردن آنها از ادامه فعالیت است تا از این طریق حقیقت را پنهان کرده و مانع انتشار و انعکاس آن در سراسر جهان شوند.