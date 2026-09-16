جوان آنلاین: سردار حسین محبی سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی نوشت:
آمریکا به مونتاژ تصاویر و روایتسازی هالیوودی عادت دارد.
بد نیست نگاهی هم به قطعات جنگندهٔ F-۱۵ هدفقرارگرفته بیندازیم؛ قطعاتی که در همان ایام، با فرغون جمعآوری و حمل میشد.
به گزارش تسنیم، رسانههای آمریکایی اخیراً روایتی درباره نجات یکی از خلبانان این رژیم در جریان حملات به ایران منتشر کردهاند که با واکنش مختلفی رو به رو شده است، این روایت همانطور که سخنگوی سپاه گفته، بیشتر به تصاویر هالیوودی نزدیک است.