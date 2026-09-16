جوان آنلاین: علیرضا رضایی برون عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در راهآهن شمالشرق (۱) شاهرود اعلام کرد: پیشفروش بلیت قطارهای مسافری این منطقه از روز شنبه ۲۸ شهریورماه آغاز میشود.
به گزارش مهر، وی افزود: پیشفروش بلیت قطارهای مسافری در تمامی محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه ۲۸ شهریورماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز خواهد شد.
مدیرکل راهآهن شمالشرق (۱) ادامه داد: پیشفروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه ۲۸ شهریورماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
رضایی برون با بیان اینکه بلیتهای این مرحله تا پایان آبانماه عرضه میشود، گفت: از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه و پس از انجام عملیات پشتیبانگیری سامانه، پیشفروش بلیتها به صورت همزمان ادامه خواهد داشت.