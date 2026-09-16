جوان آنلاین: بیستمین دوره بازیهای آسیایی روز شنبه در ژاپن با مشارکت بیسابقه ۱۷۰۰۰ هزار نفر آغاز میشود تا ناگویا به مدت سه هفته تبدیل به پایتخت ورزش آسیا شود.
به گزارش ایرنا، این بازیها عمدتا در شهر ساحلی ناگویا و استان وسیعتر آیچی برگزار میشوند. ناگویا بیش از دو میلیون نفر جمعیت دارد و چهارمین شهر بزرگ ژاپن است. این شهر در طول جنگ جهانی دوم کاملا ویران شد.
ورزشگاه ۳۰ هزار نفری میزوهو پارک، محل اصلی برگزاری این بازیها خواهد بود و میزبان رویدادهای دو و میدانی و مراسم افتتاحیه و اختتامیه خواهد بود.
در تلاش برای جذب مخاطبان جوانتر، ورزشهای الکترونیکی، بریک دنس و دوچرخهسواری BMX نیز به جمع رشتههای بازیهای ناگویا اضافه شدهاند.
پدل به عنوان یکی از سریعترین ورزشهای راکتی در حال رشد، هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) و تکبال نیز برای اولین بار در بازیهای آسیایی حضور دارند.
بازیهای آسیایی از نظر تعداد شرکتکنندگان، با بیش از ۱۱۰۰۰ ورزشکار و ۶۰۰۰ مسئول، از المپیک پیشی میگیرد.
در میان شرکتکنندگان، بوکسور تایوانی، لین یو-تینگ، حضور دارد که کسب مدال طلای او در المپیک پاریس، بحث داغی را در مورد هویت جنسیتی برانگیخت.
ژاپن برای کاهش هزینهها، دهکده ورزشی اختصاصی برای شرکتکنندگان نساخته است، بنابراین برخی از ورزشکاران در هتلها اقامت خواهند داشت. برخی دیگر در یک کشتی کروز که در بندر ناگویا پهلو گرفته است، اقامت خواهند کرد، در حالی که از کابینهای چوبی موقت نیز استفاده خواهد شد. برگزارکنندگان اطمینان دارند که اقامت در کشتی، تجربهای فراموشنشدنی را ارائه خواهد داد.
کشتی کروز سرنا، کشتی خواهر کنکوردیا، میتواند حدود ۴۰۰۰ نفر را در خود جای دهد. کشتی کروز کنکوردیا در سال ۲۰۱۲ در سواحل توسکانی غرق شد و ۳۲ نفر کشته شدند.