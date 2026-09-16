جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رویترز، دیمیتری مدودف رهبر حزب روسیه واحد و معاون رئیس شورای امنیت روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: انتخابات پیشرو در روسیه در مقطعی پیچیده، مهم و تاریخی برگزار میشود.
به گزارش ایرنا، رهبر حزب روسیه واحد در این خصوص ادامه داد: روسیه برخلاف دشمن با وجود درگیریهای نظامی انتخابات برگزار خواهد کرد. برای نخستین بار کارزار انتخاباتی در روسیه در شرایطی برگزار میشود که درگیریهای نظامی و تهاجمی تمامعیاری علیه ملت ما در جریان است.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه در ادامه اضافه کرد: شهروندان روسیه در جریان انتخابات پیش رو، انتخابی راهبردی و ارزشمند انجام میدهند که مسیر توسعه روسیه را تعیین خواهد کرد. پیروزی قاطع حزب روسیه واحد در انتخابات دوما، بهترین پاسخ به دشمنان روسیه خواهد بود.