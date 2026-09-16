گوترش: رهبران جهان برای صلح تلاش کنند/اولویت باید کاهش تنش در خاورمیانه باشد

جوان آنلاین: آنتونیو گوترش امروز (چهارشنبه) به وقت محلی در جمع خبرنگاران افزود: رهبران جهان در دورهای از بیثباتی و عدم اطمینان عمیق، در سازمان ملل گرد هم خواهند آمد.
به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: همزمان، موازنه قدرت در حال تغییر است. جهان در حال دگرگونی است و نهادهای ما نیز باید متناسب با آن تغییر کنند. اما بهروزرسانی ساختارهای ما هرگز نباید به معنای کنار گذاشتن اصولمان باشد. بلکه باید به معنای پایبندی مصممتر به همان اصول باشد.
دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه سازمان ملل تنها یک تریبون نیست؛ بلکه یک تعهد است، خطاب به رهبران جهان گفت: به وعدههای خود عمل کنید. به منشور سازمان ملل متحد، پایبند باشید. به آرمانهایی که متعهد به پاسداری از آنها شدهاید، وفادار بمانید.
گوترش در ادامه خطاب به رهبران جهان افزود: از حقوق بینالملل دفاع، از حقوق بشر حمایت و برای توسعه پایدار و فراگیر سرمایهگذاری و برای برقراری صلح بیش از هر زمان دیگری تلاش کنید.
وی تاکید کرد: در این مقطع حساس در خاورمیانه، کاهش تنش باید اولویت اول، دوم و سوم باشد. همه طرفها باید هرگونه اقدامی را که به غیرنظامیان آسیب میرساند، متوقف و اطمینان حاصل کنند که عملیات بشردوستانه میتواند با ایمنی و بدون هیچ مانعی ادامه یابد.
دبیرکل سازمان ملل گفت: حقوق و آزادیهای کشتیرانی و دریانوردی در تنگه هرمز و بابالمندب و مناطق پیرامون آنها باید بهطور کامل احیا شود و همه طرفها نیز باید مطابق با حقوق بینالملل به آنها احترام بگذارند.
گوترش تاکید کرد: تنها راه پیش رو، کاهش تنش، دیپلماسی و گفتوگو است. من در تماسهای مستمر خود با رهبران، همچنان بر این پیام تأکید خواهم کرد.
وی تصریح کرد: در بحبوحه تحولات و ناآرامیهای سراسر خاورمیانه، هرگز نباید رنجهای عمیق و شدید مردم فلسطین – چه در غزه و چه در کرانه باختری – را از یاد ببریم.
دبیرکل سازمان ملل افزود: طرح صلح برای غزه باید بهطور کامل اجرا شود و کمکهای بشردوستانه نیز باید بدون هیچ محدودیتی وارد این منطقه شود. همچنین روند تدریجی الحاق کرانه باختری باید متوقف شود و در خاورمیانه صلحی برقرار نخواهد شد، مگر آنکه راهحل دو دولتی محقق شود.