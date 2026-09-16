شرکت هواپیمایی ماهان از لغو پرواز‌های خود از مبدا ایران به مقصد ترکیه و عمان خبر داد، این در حالی است که بر اساس مشاهدات ایسنا از سایت‌های معتبر، پرواز سایر شرکت‌های هواپیمایی در این مسیر‌ها همچنان برقرار است.

جوان آنلاین: بر اساس اطلاعیه شرکت هواپیمایی ماهان به آژانس‌های مسافرتی و بنا بر اعلام مراجع ذی‌صلاح کشور ترکیه، پرواز‌های این شرکت از مبدا ایران به مقصد استانبول و آنکارا و بالعکس، از ۳۰ شهریور تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است که آخرین پرواز‌های ماهان در مسیر‌های تهران - استانبول، تهران - آنکارا و بالعکس، ۲۹ شهریور انجام می‌شود.

همچنین ماهان اعلام کرده که بنا بر اعلام مراجع هوانوردی ذی‌صلاح کشور عمان، پرواز‌های تهران - مسقط این شرکت نیز از ۲۶ شهریور تا اطلاع ثانوی لغو خواهد شد.

با این حال، توقف پرواز‌های ماهان در این مسیر‌ها به معنای توقف پرواز‌های ایران به ترکیه و عمان نیست و بر اساس مشاهدات انجام شده از سایت‌های معتبر فروش بلیت هواپیما تا زمان انتشار این گزارش، پرواز‌های سایر شرکت‌های هواپیمایی در مسیر‌های استانبول و مسقط همچنان در برنامه قرار داشته و عرضه بلیت آنها ادامه دارد.