جوان آنلاین: بر اساس اطلاعیه شرکت هواپیمایی ماهان به آژانسهای مسافرتی و بنا بر اعلام مراجع ذیصلاح کشور ترکیه، پروازهای این شرکت از مبدا ایران به مقصد استانبول و آنکارا و بالعکس، از ۳۰ شهریور تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است که آخرین پروازهای ماهان در مسیرهای تهران - استانبول، تهران - آنکارا و بالعکس، ۲۹ شهریور انجام میشود.
همچنین ماهان اعلام کرده که بنا بر اعلام مراجع هوانوردی ذیصلاح کشور عمان، پروازهای تهران - مسقط این شرکت نیز از ۲۶ شهریور تا اطلاع ثانوی لغو خواهد شد.
با این حال، توقف پروازهای ماهان در این مسیرها به معنای توقف پروازهای ایران به ترکیه و عمان نیست و بر اساس مشاهدات انجام شده از سایتهای معتبر فروش بلیت هواپیما تا زمان انتشار این گزارش، پروازهای سایر شرکتهای هواپیمایی در مسیرهای استانبول و مسقط همچنان در برنامه قرار داشته و عرضه بلیت آنها ادامه دارد.