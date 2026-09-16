«تورگی» را در «یک روز با مستند» تماشا کنید

جوان آنلاین: «تورگی» به کارگردانی توفیق حیدری روایتی از رابطه پسری جوان و پدری است که از خانواده دور افتاده است. «تورگی» در قالب برنامه «یک روز با مستند» نمایش داده میشود. «یک روز با مستند» برنامه تازه مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در ادامه مسیر رونق اکران و تمرکز بر نمایش آثار مستند ایرانی و خارجی در فضاها و سالنهای نمایش مختلف است.
پس از «پاتوق مستند» که دو روز در هفته در «سالن حقیقت» برپاست و برنامه «مستند در گذر زمان» که با همکاری موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشود، «یک روز با مستند» در سالن شماره ۲ پردیس چارسو به نمایش مستندهای روز ایران و جهان اختصاص دارد.
مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تلاش دارد در رویکرد جدید خود، مخاطبان مستند را با برگزاری برنامههای متعدد اکران فیلم افزایش دهد و «یک روز با مستند» در همین راستاست و صرفا محدود به نمایش آثار تولیدی این مرکز نیست، تولیدات دیگر مراکز نیز در این برنامه نمایش خواهند داشت. در ماههای آینده برنامههای جدید دیگری هم برگزار و درباره آنها اطلاعرسانی میشود.
علاقهمندان هر یکشنبه میتوانند ساعت ۱۸ در پردیس چارسو، رایگان تماشاگر این آثار باشند. رامتین شهبازی کارشناس جلسات بررسی این مستندهاست.