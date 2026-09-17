کد خبر: 1379848
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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۲:۴۰
ورزش » ساير
تداوم کابوس‌های اسپرز با حذف از جام اتحادیه 

دی‌زربی نگران تاتنهام نیست! 

اشرف رامین 

جوان آنلاین: کابوس عملکرد ضعیف تاتنهام تمامی ندارد؛ شاگردان روبرتو دی‌زربی هنوز چند هفته از شروع فصل نگذشته یکی از گزینه‌های سقوط به چمپیونشیپ هستند و از جام اتحادیه نیز حذف شده‌اند! 
جدال لیورپول با تاتنهام در ورزشگاه آنفیلد با برتری ۳ بر یک میزبان همراه شد و این قرمزپوشان بودند که به مرحله بعدی جام اتحادیه صعود کردند. در عوض ضعف‌ها و اشتباهات فصل گذشته اسپرز به قوت خود باقی است و با این نتایج فعلاً نمی‌توان انتظار جدا شدن تاتنهام از جمع قعرنشینان جزیره را داشت. 

 تداوم ناکامی 
بازی در آنفیلد اگرچه برای تیم‌های مدعی انگلیس هم سخت است و تقابل با تیم آندونی ایرائولا هر تیمی را به زحمت می‌اندازد، ولی باز هم توجیهی برای بازی ضعیف تاتنهام نیست. سفیدپوشان در حالی با سه گل به لیورپول باختند که گالاگر تنها یکی از گل‌های خورده را توانست جبران کند. 
شاگردان دی‌زربی از لیگ برتر نیز همه را ناامید کرده‌اند. از چهار بازی در لیگ برتر فقط دو امتیاز کسب کرده و تیم هفدهم جدول رده‌بندی هستند. فصل برای تاتنهام با شکست ۳ بر صفر برابر برنتفورد شروع شد و پرواضح بود که این تیم چالش‌های زیادی خواهد داشت. در ادامه این تیم با دو گل مغلوب نیوکاسل شد و دو تساوی ناامیدکننده برابر ناتینگهام و اورتون هم سودی برای تاتنهام نداشت. در همین ابتدای مسیر فرصت یک قهرمانی هم از دست رفته و تاتنهام از جام اتحادیه کنار رفته است. 
در واقع وضعیت تاتنهام نسبت به فصل پیش تغییری نکرده و همان روند فاجعه‌بار ادامه دارد. در ماه مارس بود که سران باشگاه تصمیم گرفتند ایگور تودور را برکنار کنند و روبرتو دی‌زربی با یک قرارداد طولانی‌مدت سومین مربی فصل تاتنهام لقب گرفت. ترس از سقوط به دسته پایین‌تر تا آخرین هفته ادامه داشت و اسپرز با قرار گرفتن در رتبه هفدهم از سقوط فرار کرد. حالا در این فصل نیز اوضاع وخیم است و نتایج ضعیف ادامه دارد. باید دید مدیران باشگاه تا چه زمان به دی‌زربی مهلت خواهند داد و صبر هواداران چه زمانی لبریز خواهد شد. 

 بدشانسی! 
تنها کسی که خیلی نگران آینده تاتنهام نیست، سرمربی تیم است! شکست برابر لیورپول سومین باخت این فصل بود. با این‌حال روبرتو دی‌زربی بیشتر روی بدشانسی تیمش تأکید دارد: «باید بیشتر شوت بزنیم، باید شوت‌های بهتری بزنیم و در موقعیت‌های واضح، بهتر کار را تمام کنیم. بابت نتیجه متأسفیم. از نتیجه ناراحت و عصبانی هستیم. فکر می‌کنم نتیجه عادلانه نبود، اما باید آن را بپذیریم و از این لحظه بد قوی‌تر بیرون بیاییم. هم با خودم صادق هستم و هم با هواداران. فکر می‌کنم در این پنج، شش بازی، قطعاً مقابل نیوکاسل، اورتون، حتی ناتینگهام و لیورپول، خوش‌شانس نبوده‌ایم. در گل اولی که برابر لیورپول دریافت کردیم، به شکل درستی دفاع نکردیم و در گل دوم هم می‌توانستیم به خاک‌پو نزدیک‌تر باشیم. فکر می‌کنم اگر بازی را تماشا کنید، در سه، چهار بازی اخیر و شاید تا دقیقه ۶۰ مقابل نیوکاسل، می‌بینید که در مسیر درستی قرار داریم.» 
سرمربی تاتنهام معتقد است ستاره‌ها تیمش را نجات خواهند داد: «من به بازیکنانم باور و اعتماد دارم. نظر بسیار مثبتی درباره بازیکنانم دارم. وقتی بالاخره بتوانیم آن جرقه را پیدا کنیم و یک بازی را ببریم، فکر می‌کنم از کار کردن با این بازیکنان لذت خواهیم برد، چون کیفیت فنی آنها فوق‌العاده است. به مرموش ساویو، لوکاس بریوال، ماتئوس فرناندز و رابرتسون نگاه کنید. پدرو پورو را هم فراموش نکنید. سولانکه هم  بازیکن خوبی است.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تاتنهام ، فوتبال ، ورزش
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