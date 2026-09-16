جوان آنلاین: فیلم «توپ سیاه» (La Bola Negra) ساخته خاویر کالوو و خاویر آمبروسی که در جشنواره کن با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد، نماینده اسپانیا در رقابت اسکار ۲۰۲۷ در شاخه بهترین فیلم بین‌المللی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، این فیلم با حضور پنه‌لوپه کروز در یک نقش فرعی، اما چشمگیر و همچنین گلن کلوز، از هم‌اکنون به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای نامزدی در چندین شاخه دیگر اسکار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در فهرست کوتاه اسپانیا، علاوه بر «توپ سیاه»، فیلم «محبوب» ساخته رودریگو سوروگوین با بازی خاویر باردم و فیلم «یکشنبه‌ها» ساخته آلاودا رویس دِ آسوا نیز حضور داشتند؛ آثاری که با توجه به کیفیت و سابقه موفقیتشان، این فهرست را به یکی از قدرتمندترین فهرست‌های کوتاه تاریخ سینمای اسپانیا تبدیل کرده بودند.

آلخاندرو آمنابار که فیلم «دریای درون» او در سال ۲۰۰۵ آخرین اسکار بهترین فیلم بین‌المللی اسپانیا را برای این کشور به ارمغان آورد، به نمایندگی از آکادمی سینمای اسپانیا خبر انتخاب فیلم «توپ سیاه» را به عنوان نماینده این کشور اعلام کرد.

این انتخاب پس از رأی‌گیری مرحله دوم اعضای آکادمی انجام شد. در مرحله نخست، در سوم سپتامبر، «توپ سیاه»، «محبوب» و «یکشنبه‌ها» به‌عنوان سه فیلم راه‌یافته به فهرست کوتاه اسپانیا انتخاب شده بودند.

«توپ سیاه» نخستین نمایش جهانی خود را در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن تجربه کرد و در همان نمایش جهانی با ۱۶ دقیقه تشویق ایستاده مورد استقبال قرار گرفت. این فیلم در ادامه نیز با دریافت جایزه بهترین کارگردانی (به‌صورت مشترک با پاول پاولیکوفسکی برای فیلم «سرزمین پدری»)ـ توجه بیشتری را به خود جلب کرد.

نتفلیکس حق پخش این فیلم را برای آمریکا و پس از آن کانادا خرید و «توپ سیاه» بار دیگر با اعلام برنامه اکران سینمایی آن توسط نتفلیکس خبرساز شد. این فیلم از ۱۶ اکتبر در سینما‌های آمریکا اکران خواهد شد و یک دوره اکران سینمایی ۴۷ روزه خواهد داشت؛ طولانی‌ترین پنجره اکران سینمایی در تاریخ نتفلیکس.

این تصمیم نشانه‌ای روشن از آن تلقی شده که فیلم در اولویت برنامه نتفلیکس برای فصل جوایز پاییز قرار دارد.

«توپ سیاه» اگرچه از هم‌اکنون یکی از مدعیان اصلی شاخه بهترین فیلم بین‌المللی به شمار می‌رود، در چندین شاخه دیگر اسکار نیز به‌عنوان گزینه‌ای جدی مطرح شده است.

این فیلم سه داستان به هم پیوسته را روایت می‌کند و هر داستان با سبک بصری متفاوتی فیلمبرداری شده است. داستان فیلم از چهار صفحه نخست یک رمان ناتمام نوشته فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و نمایشنامه‌نویس افسانه‌ای اسپانیا، الهام گرفته است.

آخرین مهلت معرفی فیلم از سوی کشور‌ها برای شرکت در رقابت اسکار (شاخه بهترین فیلم بین‌المللی) ۳۰ سپتامبر (۸ مهرماه) اعلام شده و فهرست ۱۵ نامزد اولیه این شاخه نیز روز ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) و نامزد‌های نهایی اسکار هم روز ۲۱ ژانویه (اول بهمن) اعلام خواهد شد.