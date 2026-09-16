جوان آنلاین: حبیب فرعباسی در جریان دیدار با السد قطر در لیگ نخبگان آسیا از ناحیه کشاله ران دچار کشیدگی شد. با وجود اینکه پزشکان از این بازیکن خواستند که از زدن توپهای بلند با پا پرهیز کند، اما فرعباسی به دلیل حساسیت بازی چند بار مجبور به این کار شد.
به گزارش تسنیم، پس از گرفتن MRI، کشیدگی کشاله ران این بازیکن تایید شد و ارزیابی اولیه دوری ۴ تا ۶ هفتهای را نشان میدهد، اما پزشکان در تلاش هستند کمتر از یک ماه فرعباسی را آماده کنند.
فرعباسی که در ۸ مسابقه از بازیهای لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا تنها یکبار دروازهاش باز شد در لیست جدید تیم ملی قرار داشت، اما با این شرایط هم حضور در تیم ملی را از دست داد و هم در دیدار استقلال با تراکتور تبریز در هفته هشتم لیگ که ۱۶ مهر برگزار میشود حضور نخواهد داشت.
سهراب بختیاریزاده با این وضعیت مجبور است از دروازهبان رده امید یا جوانان استقلال استفاده کند.
علیرضا کوشکی دیگر مصدوم استقلال است که آسیب دیدگیاش خیلی جدی نیست و تا چند روز دیگر آماده خواهد شد.