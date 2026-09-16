کد خبر: 1379839
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۰
ورزش » ساير

خیز رئال مادرید و بارسلونا برای جذب هالند

3 دو باشگاه پرافتخار فوتبال اسپانیا قصد دارند برای به خدمت گرفتن ستاره نروژی منچسترسیتی با هم رقابت کنند.

جوان آنلاین: دو باشگاه رئال مادرید و بارسلونا تابستان اخیر تیم‌های خود را در نقل‌وانتقالات خوب تقویت کردند، به طوری که مادریدی‌ها با صرف هزینه ۲۲۸ میلیون یورویی بازیکنانی همچون مارک کوکوریا، یان دیومانده، دنزل دومفریس و کارلوس اسپی را به تیم تحت‌هدایت ژوزه مورینیو اضافه کردند و برناردو سیلوا و ابراهیما کوناته هم به عنون بازیکن آزاد به جمع کهکشانی‌ها اضافه شدند. در سوی دیگر بارسلونایی‌ها، تیم تحت‌هدایت هانسی فلیک را با صرف بودجه ۱۸۴ میلیون یورویی بابت جذب آنتونی گوردون، رودری، کریم آدیمی، گابریل ژسوس، جسی بیسو، دومینیک لیواکوویچ و حمزه عبدالکریم تقویت کردند و ژوائو کانسلو هم به عنوان بازیکن آزاد به جمع آنها بازگشت.

با این حال، این دو باشگاه بزرگ اسپانیایی از همین حالا برنامه‌های آینده خود در نقل‌وانتقالات را طرح‌ریزی و پیگیری می‌کنند و در یک مورد قصد دارند با یکدیگر سرشاخ شوند و آن برسر جذب ستاره نروژی منچسترسیتی است. بر اساس گزارش رسانه انگلیسی «TEAMtalk» رئال مادرید و بارسلونا وضعیت ارلینگ هالند را زیر نظر دارند تا در صورت امکان، برای جذب او در سال ۲۰۲۷ اقدام کنند. گفته می‌شود هر دو باشگاه بر این باورند که اگر شرایط این ملی‌پوش نروژی تغییر کند، تابستان آینده می‌تواند فرصتی مناسب برای تلاش جهت به خدمت گرفتن او باشد.

هالند ۲۵ ساله سال گذشته قراردادی بلندمدت با منچسترسیتی امضا کرد و خود را تا سال ۲۰۳۴ به این باشگاه لیگ برتری متعهد کرد.. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که اگر این مهاجم در نهایت تصمیم بگیرد که به دنبال چالشی متفاوت باشد، من‌سیتی ممکن است با مشتریان او وارد مذاکره شود. مهاجم پیشین دورتموند هیچ تمایل آشکاری برای ترک منچسترسیتی نشان نداده و همچنان بر کار خود در منچسترسیتی متمرکز است.

بارسلونا در پی تغییرات عمده‌ای که تابستان امسال در خط حمله تیم تحت‌هدایت فلیک ایجاد شد، همچنان در حال ارزیابی گزینه‌های بلندمدت خود برای پست مهاجم نوک است. در سوی دیگر، انتظار می‌رود رئال مادرید نیز با وجود حضور کیلیان امباپه در ترکیب تیم، در فصول پیش‌رو گزینه‌های تهاجمی خود را بازنگری کند. بنابراین، با نزدیک شدن به پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی ۲۰۲۷، انتظار می‌رود هالند بیشتر زیر ذره‌بین این دو باشگاه اسپانیایی قرار بگیرد.

هالند که در سال ۲۰۲۰ از بوروسیا دورتموند جدا و به منچسترسیتی پیوست، تاکنون در ۲۰۴ بازی برای این تیم لیگ برتری به میدان رفته و آمار ۱۶۸ گل‌زده و ۳۰ پاس‌گل را بر جای گذاشته است. او همچنین تاکنون به این تیم برای کسب هشت جام مختلف از جمله دو قهرمانی در لیگ برتر انگلیس و یک قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا کمک کرده است.

برچسب ها: بارسلونا ، رئال مادرید ، ارلینگ هالند
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

بدون شرح

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

مظلوم‌تر از بهشتی‌

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

صلح با قلم موشک

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

کرمانشاه دروازه اقتصادی ایران و عراق

اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 

بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده‌ایم

بن هول!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار