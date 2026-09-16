خیز رئال مادرید و بارسلونا برای جذب هالند

جوان آنلاین: دو باشگاه رئال مادرید و بارسلونا تابستان اخیر تیم‌های خود را در نقل‌وانتقالات خوب تقویت کردند، به طوری که مادریدی‌ها با صرف هزینه ۲۲۸ میلیون یورویی بازیکنانی همچون مارک کوکوریا، یان دیومانده، دنزل دومفریس و کارلوس اسپی را به تیم تحت‌هدایت ژوزه مورینیو اضافه کردند و برناردو سیلوا و ابراهیما کوناته هم به عنون بازیکن آزاد به جمع کهکشانی‌ها اضافه شدند. در سوی دیگر بارسلونایی‌ها، تیم تحت‌هدایت هانسی فلیک را با صرف بودجه ۱۸۴ میلیون یورویی بابت جذب آنتونی گوردون، رودری، کریم آدیمی، گابریل ژسوس، جسی بیسو، دومینیک لیواکوویچ و حمزه عبدالکریم تقویت کردند و ژوائو کانسلو هم به عنوان بازیکن آزاد به جمع آنها بازگشت.

با این حال، این دو باشگاه بزرگ اسپانیایی از همین حالا برنامه‌های آینده خود در نقل‌وانتقالات را طرح‌ریزی و پیگیری می‌کنند و در یک مورد قصد دارند با یکدیگر سرشاخ شوند و آن برسر جذب ستاره نروژی منچسترسیتی است. بر اساس گزارش رسانه انگلیسی «TEAMtalk» رئال مادرید و بارسلونا وضعیت ارلینگ هالند را زیر نظر دارند تا در صورت امکان، برای جذب او در سال ۲۰۲۷ اقدام کنند. گفته می‌شود هر دو باشگاه بر این باورند که اگر شرایط این ملی‌پوش نروژی تغییر کند، تابستان آینده می‌تواند فرصتی مناسب برای تلاش جهت به خدمت گرفتن او باشد.

هالند ۲۵ ساله سال گذشته قراردادی بلندمدت با منچسترسیتی امضا کرد و خود را تا سال ۲۰۳۴ به این باشگاه لیگ برتری متعهد کرد.. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که اگر این مهاجم در نهایت تصمیم بگیرد که به دنبال چالشی متفاوت باشد، من‌سیتی ممکن است با مشتریان او وارد مذاکره شود. مهاجم پیشین دورتموند هیچ تمایل آشکاری برای ترک منچسترسیتی نشان نداده و همچنان بر کار خود در منچسترسیتی متمرکز است.

بارسلونا در پی تغییرات عمده‌ای که تابستان امسال در خط حمله تیم تحت‌هدایت فلیک ایجاد شد، همچنان در حال ارزیابی گزینه‌های بلندمدت خود برای پست مهاجم نوک است. در سوی دیگر، انتظار می‌رود رئال مادرید نیز با وجود حضور کیلیان امباپه در ترکیب تیم، در فصول پیش‌رو گزینه‌های تهاجمی خود را بازنگری کند. بنابراین، با نزدیک شدن به پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی ۲۰۲۷، انتظار می‌رود هالند بیشتر زیر ذره‌بین این دو باشگاه اسپانیایی قرار بگیرد.

هالند که در سال ۲۰۲۰ از بوروسیا دورتموند جدا و به منچسترسیتی پیوست، تاکنون در ۲۰۴ بازی برای این تیم لیگ برتری به میدان رفته و آمار ۱۶۸ گل‌زده و ۳۰ پاس‌گل را بر جای گذاشته است. او همچنین تاکنون به این تیم برای کسب هشت جام مختلف از جمله دو قهرمانی در لیگ برتر انگلیس و یک قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا کمک کرده است.