کد خبر: 1379813
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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۶
سیاست » اخبار کلی
عارف:

جبران هزینه تأخیر پروژه‌های مسکن/هیچ بهانه‌ای برای تولید مصالح بی‌کیفیت پذیرفته نیست

3 معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه هزینه تأخیر پروژه‌های مسکن برای متقاضیان جبران شود، گفت: متوسط عمر مسکن در ایران حدود ۲۰ سال است، در حالی که این عدد در جهان حدود ۵۰ سال است و بخشی از این اختلاف به استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت پایین بازمی‌گردد؛ با توجه به امکانات کشور، هیچ بهانه‌ای برای تولید مصالح بی‌کیفیت پذیرفته نیست

جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی مسکن با بیان اینکه تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه یکی از چالش‌های مهم کشور است، گفت: اگر بتوانیم این مشکل را حل کنیم، بخش مهمی از مشکلات معیشتی مردم نیز حل خواهد شد.

وی افزود: مسکن در برنامه‌های توسعه کشور همواره یکی از اولویت‌ها بوده است، اما در اجرای این اولویت‌ها چندان موفق نبوده‌ایم. امروز شرمنده کارکنان دولت هستیم که حتی پس از ۲۵ یا ۳۰ سال کار، موفق نشده‌اند مسکن مورد نیاز خود را تأمین کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تأمین مسکن طی دو سال گذشته یکی از دغدغه‌های جدی دولت و وزارت راه و شهرسازی بوده است، عنوان کرد: با وجود مشکلات متعددی که کشور در این مدت با آن مواجه بوده، باید به حوزه مسکن جدی‌تر و فراتر از یک وظیفه اداری نگاه کنیم و حتی در تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر، محرومان و روستاییان، نگاه عاطفی داشته باشیم.

عارف همچنین بر ضرورت توجه به مسکن کارکنان دولت به مفهوم عام، استادان دانشگاه و نیرو‌های مسلح تأکید کرد و افزود: باید در این مسیر حرکت کنیم تا اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن محقق شود.

هزینه تأخیر پروژه‌های مسکن برای متقاضیان جبران شود

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تکمیل به‌موقع پروژه‌های مسکن گفت: باید با استفاده از راهکار‌های مختلف، هزینه پروژه‌هایی که با تأخیر همراه شده‌اند برای متقاضیان جبران شود.

بخش خصوصی برای جهش تولید مسکن وارد میدان شود

عارف از بخش خصوصی خواست به‌صورت جدی‌تر وارد عرصه ساخت مسکن شود و پیشنهاد‌های خود را به دولت ارائه کند و گفت: دولت آماده همکاری با بخش خصوصی برای تولید جهشی مسکن است.

وی افزود: قانون اساسی تأمین مسکن مردم را به‌عنوان یک وظیفه برعهده دولت گذاشته و ما باید به این وظیفه عمل کنیم. البته وظیفه دولت ساخت مسکن نیست، اما دولت آماده است برای تأمین مسکن مردم با بخش خصوصی همکاری کند.

هیچ بهانه‌ای برای تولید مصالح بی‌کیفیت پذیرفته نیست

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خواستار ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی شد و گفت: متوسط عمر مسکن در ایران حدود ۲۰ سال است، در حالی که این عدد در جهان حدود ۵۰ سال است و بخشی از این اختلاف به استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت پایین بازمی‌گردد.

عارف تأکید کرد: با توجه به امکانات کشور، هیچ بهانه‌ای برای تولید مصالح بی‌کیفیت پذیرفته نیست. علاوه بر تأمین نیاز داخلی، باید به بازار‌های منطقه‌ای نیز توجه داشته باشیم.

وی در پایان بر ضرورت حل مشکلات مربوط به تأمین منابع مالی برای ساخت و تکمیل مسکن اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

تحویل ۱۰۶ هزار واحد مسکن حمایتی در دولت چهاردهم

در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار مسکن، اجرای مصوبات پیشین شورای عالی مسکن، طرح جوانی جمعیت، تخصیص تسهیلات ودیعه مسکن، روند اجرای مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان و پیشرفت طرح حمایتی مسکن ارائه شد.

براساس این گزارش، از مجموع ۸۵۰ هزار واحد مربوط به طرح حمایتی مسکن، ۱۰۶ هزار واحد در دولت چهاردهم تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است.

تعیین تکلیف پروژه‌های با پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد

در ادامه جلسه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد طرح‌های حمایتی مسکن با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد را، پس از کسب رضایت متقاضی، در قالب واگذاری زمین یا انتقال متقاضیان به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالاتر جایگزین کند.

بودجه تکمیل مسکن مهر از ۵ به ۱۵ همت افزایش یافت

شورای عالی مسکن همچنین با افزایش بودجه شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر از ۵ همت به ۱۵ همت موافقت کرد.

همچنین مصوب شد صندوق ملی مسکن تا سقف ۲ همت از منابع خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا این منابع در قالب تسهیلات برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر هزینه شود.

در تصمیم دیگری، مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازوکار اجرایی تمدید قرارداد مشارکت مدنی پروژه‌های مسکن حمایتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد را که بیش از ۶۰ ماه از دوره مشارکت آنها گذشته است، تدوین کند.

تصویب کلیات طرح «کارگروه رفع موانع تولید مسکن»

همچنین کلیات طرح «کارگروه رفع موانع تولید مسکن» با هدف اصلی کاهش هزینه‌های تولید مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر به تصویب شورای عالی مسکن رسید.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، شورای عالی مسکن ، مصالح نامناسب
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