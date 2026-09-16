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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۹
اقتصاد » اخبار کلی

موافقت گوگل با بزرگ‌ترین قرارداد حذف کربن

6 مدیران گوگل به خبرگزاری رویترز گفتند که این شرکت بزرگ‌ترین قرارداد جداسازی کربن خود را تا به امروز امضا کرده است و این قرارداد از پروژه‌ای در برزیل به مجری‌گری شرکت «ترادات» (Terradot) حمایت می‌کند که هدف آن کاهش انتشار متان ناشی از کشت برنج و هم‌زمان جذب دی‌اکسید کربن از جو است.

جوان آنلاین: این پروژه در ایالت جنوبی «ریو گرانده دو سول» و در مساحتی بیش از ۲۰۰ هزار هکتار اجرا می‌شود و هدف آن تسریع فرآیندی طبیعی است که طی آن سنگ‌های خاصی دی‌اکسید کربن را از جو جذب می‌کنند.

به گزارش ایسنا، رندی اسپوک، مدیر بخش جداسازی کربن گوگل، گفت که این ابتکار عمل — که گوگل امیدوار است الگویی برای پروژه‌های آینده باشد — نخستین پروژه در این مقیاس است که کاهش انتشار متان و جداسازی کربن را با هم ترکیب می‌کند.

مقابله با متان — یک گاز گلخانه‌ای «ابرآلاینده» که جو را سریع‌تر از دی‌اکسید کربن گرم می‌کند — به کند شدن گرمایش جهانی کمک می‌کند؛ با این حال، برای مقابله با انباشت قرن‌ها انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، همچنان به حذف دی‌اکسید کربن در طول زمان نیاز است.

اسپوک گفت: «ما باید هر دو کار را انجام دهیم. ما این امکان را نداریم که تمام منابع خود را صرفا بر مقابله با ابرآلاینده‌های کوتاه‌مدت متمرکز کنیم یا تمام منابعمان را صرفا به گسترش مقیاس جداسازی و جذب بلندمدت کربن اختصاص دهیم.»

این پروژه تا سال ۲۰۳۰، یک میلیون تن اعتبار کاهش انتشار متان و تا سال ۲۰۴۰، یک میلیون تن اعتبار حذف کربن تولید خواهد کرد که به‌صورت جداگانه ایجاد و راستی‌آزمایی می‌شوند. بخش حذف کربن این قرارداد، ۱۰ برابر بزرگ‌تر از پروژه‌های پیشین مشابه است.

بر اساس ارزیابی سال ۲۰۲۱ برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، شالیزار‌های برنج مسئول ۱۰ تا ۱۲ درصد از انتشار جهانی متان هستند. انتظار می‌رود تسریع اقدامات مربوط به متان، محور اصلی مذاکرات اقلیمی COP ۳۱ باشد که اواخر امسال در ترکیه برگزار می‌شود.

کاهش هزینه‌ها

شرکت‌های بزرگ فناوری تحت فشار هستند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را در زمینه انرژی پاک و حذف کربن افزایش دهند تا با انتشار گاز‌های ناشی از مراکز داده‌ای که با هوش مصنوعی کار می‌کنند، مقابله کنند. گوگل پس از خرید سهام شرکت «ترادات» (Terradot) در سال ۲۰۲۴، به یکی از سرمایه‌گذاران آن تبدیل شده است.

هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) اعلام کرده است که برای دستیابی به اهداف اقلیمی جهانی، حذف کربن ضروری است؛ هرچند منتقدان استدلال می‌کنند که این کار ممکن است به شرکت‌ها اجازه دهد همچنان به آلوده کردن محیط زیست ادامه دهند.

این شرکت‌ها اعلام کردند که این مدل می‌تواند در نهایت در ۱.۵ میلیون هکتار از شالیزار‌های برزیل گسترش یابد و در سایر مناطق برنج‌خیز مانند هند و ویتنام نیز پیاده‌سازی شود.

ترادات قصد دارد در سال ۲۰۲۶، پروژه‌های آزمایشی را در چندین کشور آغاز کند و برای توسعه این طرح در مقیاس تجاری در سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی کرده است.

گوگل و ترادات قیمت این اعتبارات کربنی را فاش نکردند، اما بر اساس قراردادی که در سال ۲۰۲۴ برای حذف ۹۰ هزار تن کربن توسط ترادات علنی شد، قیمت هر تن حدود ۳۰۰ دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از آستانه ۱۰۰ دلار در هر تن است که بسیاری از توسعه‌دهندگان برای تحریک تقاضای گسترده‌تر، آن را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس گزارش رویترز، جیمز کانوف، مدیرعامل شرکت، اظهار کرد که پروژه جدید نسبت به قرارداد‌های پیشین ارزان‌تر خواهد بود و اگرچه هنوز به قیمت ۱۰۰ دلار در هر تن نرسیده، اما «گامی بزرگ در آن جهت» محسوب می‌شود.

برچسب ها: گوگل ، دی اکسید کربن ، انرژی پاک
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