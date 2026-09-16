جوان آنلاین: سرلشکر محسن رضایی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و دبیر شورای عالی امنیت ملی به مناسبت دویستمین روز حضور تاریخساز ملت مبعوث شده ایران در سنگر خیابان، در پیامی نوشت:
إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ
ملت بزرگ، تاریخساز و انقلابی ایران.
امروز دویست روز از تهاجم خارجی به میهن عزیزمان ایران میگذرد و شما، مردم عزیز و مبعوث شده ایران، در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر، برای حفظ میهن و سربلندی آن ایستادگی کردهاید. این دویست روز را نباید صرفاً در چارچوب یک رویداد امنیتی یا یک منازعه نظامی دید. این روزها و روزهای پیشرو بخشی از تاریخ پرافتخار ایران است؛ تاریخی که تفاوت این دوره با بسیاری از مقاطع دو قرن گذشته را آشکار کرده است.
در دو صده اخیر، ایران بارها آماج تهاجم، اشغال و مداخله خارجی قرار گرفت و در مقاطعی، ضعف قدرت ملی و نبود انسجام، زمینهساز شکست، اشغال، تحمیل قراردادهای نابرابر و از دست رفتن بخشهایی از سرزمینمان شد. آن تجربه تاریخی به ما آموخته است که کشور زمانی از گزند قدرتهای خارجی مصون میماند که مردم، ایران را از آن خود بدانند و برای حفظ آن بایستند.
امروز، اما میتوان با اطمینان گفت که تاریخ تکرار نشد. در این دویست روز، مردم ایران نشان دادند که در برابر تهاجم خارجی، تمام وجودشان ایران است. شما با حضور، صبر و ایستادگی خود، نهتنها از تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع کردید، بلکه همچون دوران هشت سال دفاع مقدس به مهمترین ستون قدرت ملی و بازدارندگی ایران تبدیل شدید. دشمنی که میخواست با فشار نظامی، اراده ملت ایران را در هم بشکند، اکنون در برابر اراده شما زانو زده است.
شما، ملت شکستناپذیر و قهرمان ایران، بارها دوگانههای موهوم را درهم شکسته و انسجام مثالزدنی خویش را به رخ جهانیان کشیدهاید. امروز نیز بار دیگر، مهر بطلان بر دوگانههای موهوم خواهید زد.
این دویست روز، تنها پاسخ به یک تهاجم نبود؛ بلکه فرصتی تاریخی برای ترمیم بخشی از زخمهایی بود که در حافظه دو قرن گذشته ایران باقی مانده است. ملتی که در گذشته بارها شاهد اشغال سرزمین و تحمیل اراده بیگانگان بود، اینبار نشان داد که اجازه نخواهد داد آن تاریخ دوباره تکرار شود.
امروز مهمترین سرمایه امنیت ملی ایران، در کنار قدرت نظامی و ظرفیتهای اقتصادی و دیپلماتیک، ملتی است که در لحظه خطر، به چیزی جز میهن نمیاندیشد. وظیفه همه ماست که این سرمایه ملی را حفظ کنیم، تقویت کنیم و به پشتوانهای پایدار برای امنیت، استقلال و اقتدار ایران تبدیل کنیم.
مردم عزیز ایران؛ حماسهسازی شما در این شبها در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. در دویستمین روز ایستادگی، سر تعظیم در برابر ملت ایران فرود میآوریم؛ در برابر مردمی که در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ معاصر، در کنار وطن، رهبری و انقلاب اسلامی ایستادند.
سرباز وطن
محسن رضایی