کد خبر: 1379797
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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۳
سیاست » اخبار کلی

مخبر: دشمن در حوزه‌های مختلف در مقابل ایران شکست خورد

مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه نمی‌توان همه مسائل را صرفا با دولت حل کرد، گفت: وقتی همه امور دولتی می‌شود، در مدیریت، منابع و بهره‌وری با مشکل مواجه می‌شویم.

جوان آنلاین: محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در دومین نشست از سلسله‌نشست‌های «ایران سکو» با محوریت شرکت‌ها و سکوهای دانش‌بنیان حوزه امنیت غذایی، با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی و فناوری در کشور اظهار داشت: مسائل کشور فقط با منابع و امکانات حل نمی‌شود و آنچه می‌تواند این ظرفیت‌ها را به نتیجه برساند، حضور انسان‌های توانمند و مجموعه‌هایی است که مسئله را بشناسند و برای آن راه‌حل ارائه کنند.

وی افزود: امروز سکوهای جوان و شرکت‌های دانش‌بنیان فقط نباید به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمت دیده شوند؛ این مجموعه‌ها می‌توانند بخشی از بار حل مسائل و حتی حکمرانی در کشور را بر عهده بگیرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه بهره‌وری تصریح کرد: در آب، برق، گاز، بنزین و بسیاری از بخش‌های تولیدی با مشکل بهره‌وری مواجه هستیم و اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان باید وارد میدان شوند.

وی ادامه داد: وقتی یک خودرو برای ۱۰۰ کیلومتر ۱۵ تا ۱۶ لیتر سوخت مصرف می‌کند، راه‌حل الزاماً تعویض همه خودروها نیست؛ می‌توان با راهکارهای فناورانه مصرف را اصلاح کرد و این نوع مسائل، فرصت فعالیت و خلق ارزش برای شرکت‌های دانش‌بنیان است.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه نمی‌توان همه مسائل را صرفا با دولت حل کرد، گفت: وقتی همه امور دولتی می‌شود، در مدیریت، منابع و بهره‌وری با مشکل مواجه می‌شویم؛ در حالی که ورود بخش خصوصی می‌تواند چند مسئله را همزمان حل کند و کمک حال دولت باشد.

مخبر همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکار برای فعال شدن ظرفیت سکوها اظهار کرد: باید مجموعه‌های توانمند کشور به یکدیگر متصل شوند و برای حل مشکلات آنها نیز سازوکار مشخصی شکل بگیرد؛ چرا که بخشی از موانع موجود، ناشی از ضعف در پشتیبانی و تعامل دستگاه‌های حاکمیتی است.

وی با بیان اینکه ظرفیت انسانی کشور از بسیاری از منابع طبیعی ارزشمندتر است، افزود: کشورهایی وجود دارند که منابع فراوانی دارند اما از رفاه و توسعه کافی برخوردار نیستند؛ تفاوت در این است که چه کسانی می‌توانند این منابع را به ارزش، ثروت و رفاه تبدیل کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم در عبور کشور از شرایط دشوار، حضور و پشتیبانی مردم را یکی از عوامل مهم حفظ کشور دانست و بر ضرورت تقویت امید و اعتمادبه‌نفس در جامعه تأکید کرد.

دشمن در تمامی عرصه ها شکست خورده است

وی افزود: امروز دشمن در تمامی عرصه ها شکست خورده و این مرهون هماهنگی مردم، دولت و نیروهای مسلح کشور است.

مخبر در پایان با اشاره به نقش نخبگان و فعالان فضای مجازی گفت: بخشی از مسئولیت شما این است که در برابر دو جریان ترس و یأس بایستید و اجازه ندهید چنین فضایی بر جامعه حاکم شود؛ باید نشان داد که مسائل کشور قابل حل است و برای هر مسئله می‌توان راه‌حل پیدا کرد.

شایان ذکر است، در دومین نشست از سلسله‌نشست‌های «ایران سکو» که با محوریت شرکت‌ها و سکوهای دانش‌بنیان حوزه امنیت غذایی برگزار شد، صاحبان بیش از ۵۰ سکوی اثرگذار و جمعی از فعالان این حوزه در آن به بیان ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای خود برای نقش‌آفرینی بیشتر در حل مسائل کشور پرداختند.

برچسب ها: مخبر ، جنگ ایران و آمریکا ، قدرت ایران
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