جوان آنلاین: این پویش با رویکردی تعاملی و کنشگرانه و با تمرکز بر مطالعه و شناخت، از طریق روایت و بازی‌وارسازی، مخاطبان را در فرایند مشارکت و تجربه مفاهیم مختلف درگیر می‌کند.

به گزارش دبیرخانه هیس‌طوری، «ماجرا» در هیس‌طوری قالبی داستان‌محور و تعاملی است که با استفاده از ساختار بازی‌های پرونده‌ای و اتاق فرار آنلاین، مفاهیم و موضوعات مختلف را در قالب مأموریت و روایت به مخاطب ارائه می‌کند.

در ادامه این پویش، مأموریت ویژه «دنیای ماجراسازی» نیز فعال شده است که امکان طراحی و تولید ماجرا توسط شرکت‌کنندگان برای سایر مخاطبان را فراهم می‌کند. بر اساس آمار اعلام‌شده، در پنج روز گذشته بیش از ۶ هزار ماجرا توسط شرکت‌کنندگان تولید شده است.

با توجه به استقبال مخاطبان، مهلت مشارکت در پویش «هیس‌طوری» تا ۳۱ شهریورماه تمدید شده است و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت هیس‌طوری به نشانی Hisstori.ir در این پویش ثبت‌نام کرده و با شرکت در ماجراها، امتیازات خود را افزایش دهند.