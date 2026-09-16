کد خبر: 1379775
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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۷
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

اشتیاق کشورهای همسایه برای همکاری با ایران فوق‌العاده است

پزشکیان رئیس‌جمهور در نشست امروز هیئت دولت ضمن تبیین ابعاد راهبردی اجلاس روسای عضو بریکس تاکید کرد: توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری در این اجلاس مورد تاکید قرار گرفت و علاقه‌مندی و اشتیاق کشورهای همسایه جهت همکاری با ایران فوق‌العاده بود.

جوان آنلاین: جلسه هیئت دولت صبح امروز (چهارشنبه ۲۵ شهریور) به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری و با حضور اعضای کابینه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، به تشریح دستاوردهای سفر اخیر خود به هند و شرکت در اجلاس روسای جمهور عضو بریکس و دیدارهای دوجانبه با روسای جمهور کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس پرداخت.

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم توجه ویژه وزرا به پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و برنامه‌های مشترک در این اجلاس گفت: وزرا و روسای کمیسیون‌های مشترک با جدیت و صرف وقت کافی نسبت به پیگیری مذاکرات و تفاهم‌های انجام‌شده اقدام نمایند، ظرفیت‌ها و رغبت خوبی جهت همکاری با ایران در دنیا وجود دارد و ما باید از این ظرفیت‌ها به نحو احسن بهره‌مند شویم.

وی در ادامه با اشاره به دسیسه‌های دشمنان در قطع ارتباط ایران با دنیا گفت: علی‌رغم تلاش‌های مذبوحانه دشمن و تهدیدها و تطمیع‌های آنها، کشورهای مختلف به دنبال همکاری با ما هستند و ما باید بسترهای لازم برای تسریع در اجرایی‌کردن این توافقات را فراهم سازیم.

رئیس‌جمهور با قدردانی از همراهی مردم در کاهش مصرف انرژی تصریح کرد: شعار اصلی دولت این است که چرخ تولید نباید تعطیل شود و دولت باید در امر صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی پیش‌قدم باشد و این امر باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

پزشکیان با تاکید بر اجرای طرح «یک روز در هفته بدون خودرو» گفت: ترغیب عموم مردم به پیاده‌روی، استفاده از حمل‌ونقل عمومی، استفاده از دوچرخه و موتور برقی، راه‌اندازی سرویس عمومی برای ادارات، تغییر ساعات کاری، ادغام ساختمان‌های اداری، تعطیلی ساختمان‌های بلااستفاده باید به یک حرکت عمومی و مشارکت اجتماعی فراگیر تبدیل شود.

رئیس‌جمهور بهره‌گیری از توان گروه‌های مردم‌نهاد، مساجد، ائمه جمعه، نهادهای فرهنگی و بسیج مردمی را در راستای فرهنگ‌سازی کاهش مصرف انرژی ضروری دانست و تصریح کرد: باید از تمام ظرفیت‌های موجود اجتماعی و فرهنگی استفاده کنیم تا بتوانیم توطئه‌های دشمن را خنثی و علاوه بر آن از اتلاف منابع انرژی جلوگیری کنیم.

وی در ادامه صیانت از معیشت اقشار کم‌برخوردار را از برنامه‌های دولت عنوان کرد و گفت: برای صیانت از معیشت اقشار کم‌برخوردار در مورد کالابرگ هم تصمیم قطعی گرفته شده است و ان‌شاءالله اعلام خواهد شد.

در این جلسه، وزرا و اعضای هیئت دولت ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های متبوع، به طرح و بررسی مهم‌ترین مسائل و موضوعات جاری کشور پرداختند.

برچسب ها: پزشکیان ، مسعود پزشکیان ، هیات دولت
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