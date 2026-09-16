جوان آنلاین: پیشفروش بلیت در کلیه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه (۲۸ شهریور) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود. پیشفروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه روز شنبه (۲۸ شهریور) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است؛ از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه روز شنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.
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