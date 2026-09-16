سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روایت اخیر آمریکا درباره نجات یکی از خلبانان جنگنده F-۱۵ در ایران را روایتی هالیوودی و تلاشی برای جبران شکست‌های این کشور توصیف کرد.

جوان آنلاین: سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طی گفت‌وگویی در واکنش به روایت اخیر رسانه‌های آمریکایی درباره نجات یکی از خلبانان این کشور در ایران گفت: آمریکا عادت دارد روایت‌های هالیوودی ارائه کند. از ابتدای جنگ تاکنون نیز رئیس‌جمهور آمریکا بارها در خیال خود و در فضای مجازی پیروز شده و ایران را شکست داده است.

وی افزود: آمریکایی‌ها برای جبران شکست‌های خود، بخش‌هایی از فیلم‌های مربوط به مناطق و حوادث دیگر را کنار یکدیگر قرار می‌دهند تا چنین صحنه‌هایی را خلق کنند.

سخنگوی سپاه ادامه داد: هم‌زمان با انتشار این روایت، تصاویری نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد قطعات جنگنده F-۱۵ هدف‌قرارگرفته در همان ایام، در داخل فرغون جمع‌آوری و حمل می‌شد.

سردار محبی تأکید کرد: آمریکا باید بداند که این‌گونه روایت‌سازی‌ها دیگر کهنه شده و نمی‌تواند واقعیت‌های میدان را تغییر دهد.