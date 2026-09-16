نتایج یک نظرسنجی در آمریکا حاکی از نارضایتی اکثریت مردم این کشور نسبت به عملکرد ترامپ در قبال جنگ علیه ایران است.

جوان آنلاین: نشنال نیوز گزارش داد، اکثریت قاطع آمریکایی ها معتقدند این کشور در تحقق اهداف مورد نظر خود در جنگ علیه ایران شکست خورده است. تنها ۱۳ درصد معتقدند این اهداف محقق شده است، در حالی که ۸۷ درصد گفته اند این اهداف محقق نشده است.

به گزار مهر، در این گزارش آمده است، نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد حمایت مردم آمریکا از رژیم صهیونیستی به شکل چشمگیری کاهش یافته است. نظرسنجی دانشکده حقوق مارکوت بر این نکته تاکید دارد، اکثریت آمریکایی ها دونالد ترامپ را مسئول افزایش تورم و افزایش قیمت سوخت در جایگاه های بنزین می دانند.

بر اساس این نظرسنجی، تنها ۲۱ درصد از شرکت کنندگان گفتند جنگ با ایران ارزش هزینه های آن را داشته است، در حالی که ۷۹ درصد چنین نظری نداشتند.

همچنین میزان رضایت از عملکرد ترامپ ۳۷ درصد است که نسبت به ۴۰ درصد در ماه ژوئیه کاهش یافته است. نتایج دیگر نظرسنجی های اخیر نیز میزان رضایت از عملکرد او را تا ۳۳ درصد نشان داده اند.