کد خبر: 1379746
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۱
اقتصاد » اخبار کلی
معاون وزیر نفت خبر داد:

افزایش ۱۱ درصدی مصرف CNG پس از تغییر نرخ سوم بنزین

محمدصادق عظیمی‌فر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از رشد ۱۱ درصدی مصرف CNG طی هفته نخست پس از تغییر نرخ سوم بنزین خبر داد.

جوان آنلاین: محمدصادق عظیمی‌فر افزود: در بازه یک هفته‌ای پس از اجرای طرح اصلاح تدریجی نرخ سوم بنزین و تغییر نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، میانگین مصرف CNG در کشور نسبت به نیمه نخست شهریور و مردادماه به میزان تقریبی ۲ میلیون مترمکعب در روز معادل ۱۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا، وی یادآور شد: این افزایش مصرف CNG و به تبع آن کاهش مصرف بنزین نشان از تاثیر مثبت اعمال نرخ سوم برای رفع ناترازی بنزین و کاهش اتکا به واردات دارد.

عظیمی‌فر همچنین اضافه‌کرد: طرح تبدیل رایگان ناوگان پرپیمایش سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر به CNG سوز در اولویت این شرکت قرار دارد و در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، در مرحله دوم اجرای اصلاح نرخ سوخت، دولت تصمیم گرفت با افزایش نرخ سوم بنزین یعنی بنزین موجود در کارت سوخت جایگاه ها، سهمیه های اول و دوم شهروندان را ثابت نگه دارد و پرونده مربوط به افزایش قیمت احتمالی و یا اختصاص یارانه سوخت به خانوارها را مسکوت بگذارد.

بر این مبنا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت شامگاه نیمه شهریور از تصمیم دولت برای تغییر نرخ سوم بنزین خبر داد و اعلام کرد: نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد سه‌شنبه (۱۷ شهریور ماه) به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب، دولت با توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی تغییر در نحوه عرضه و یا قیمتگذاری نرخ سوخت، تصمیم گرفت به استناد مصوبه ۱۴ آبان پارسال که در آن پیش بینی شده بود نرخ سوم بنزین هر سه ماه یکبار بازنگری شود، افزایش دو برابری نرخ سوم را کلید بزند؛ همان رقمی که رئیس جمهور هفته گذشته وعده آن را به هموطنان داده بود.

بر این اساس، دولت از بامداد سه‌شنبه هفدهم شهریورماه، دومین مرحله از سیاست ساماندهی توزیع سوخت را با تغییر نرخ کارت اضطراری جایگاه‌ها از پنج به ۱۰ هزار تومان اجرایی می‌کند؛ تصمیمی تدریجی و غیرشوک‌آور که با تثبیت کامل سهمیه‌های یارانه‌ای اول و دوم ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، بیش از ۸۵ درصد جامعه و مصارف عمومی را از هرگونه تغییر قیمتی ناگهانی و التهاب‌آور مصون نگه دارد و تیغ اصلاحات را متوجه مصارف غیرشفاف، خودروهای لوکس و انحراف سوخت در کارت‌های آزاد کند.

برچسب ها: وزارت نفت ، گاز CNG ، قیمت بنزین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

بدون شرح

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

مظلوم‌تر از بهشتی‌

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

صلح با قلم موشک

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

کرمانشاه دروازه اقتصادی ایران و عراق

اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 

بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده‌ایم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار