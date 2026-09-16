افزایش ۱۱ درصدی مصرف CNG پس از تغییر نرخ سوم بنزین

جوان آنلاین: محمدصادق عظیمی‌فر افزود: در بازه یک هفته‌ای پس از اجرای طرح اصلاح تدریجی نرخ سوم بنزین و تغییر نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، میانگین مصرف CNG در کشور نسبت به نیمه نخست شهریور و مردادماه به میزان تقریبی ۲ میلیون مترمکعب در روز معادل ۱۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا، وی یادآور شد: این افزایش مصرف CNG و به تبع آن کاهش مصرف بنزین نشان از تاثیر مثبت اعمال نرخ سوم برای رفع ناترازی بنزین و کاهش اتکا به واردات دارد.

عظیمی‌فر همچنین اضافه‌کرد: طرح تبدیل رایگان ناوگان پرپیمایش سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر به CNG سوز در اولویت این شرکت قرار دارد و در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، در مرحله دوم اجرای اصلاح نرخ سوخت، دولت تصمیم گرفت با افزایش نرخ سوم بنزین یعنی بنزین موجود در کارت سوخت جایگاه ها، سهمیه های اول و دوم شهروندان را ثابت نگه دارد و پرونده مربوط به افزایش قیمت احتمالی و یا اختصاص یارانه سوخت به خانوارها را مسکوت بگذارد.

بر این مبنا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت شامگاه نیمه شهریور از تصمیم دولت برای تغییر نرخ سوم بنزین خبر داد و اعلام کرد: نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد سه‌شنبه (۱۷ شهریور ماه) به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب، دولت با توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی تغییر در نحوه عرضه و یا قیمتگذاری نرخ سوخت، تصمیم گرفت به استناد مصوبه ۱۴ آبان پارسال که در آن پیش بینی شده بود نرخ سوم بنزین هر سه ماه یکبار بازنگری شود، افزایش دو برابری نرخ سوم را کلید بزند؛ همان رقمی که رئیس جمهور هفته گذشته وعده آن را به هموطنان داده بود.

بر این اساس، دولت از بامداد سه‌شنبه هفدهم شهریورماه، دومین مرحله از سیاست ساماندهی توزیع سوخت را با تغییر نرخ کارت اضطراری جایگاه‌ها از پنج به ۱۰ هزار تومان اجرایی می‌کند؛ تصمیمی تدریجی و غیرشوک‌آور که با تثبیت کامل سهمیه‌های یارانه‌ای اول و دوم ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، بیش از ۸۵ درصد جامعه و مصارف عمومی را از هرگونه تغییر قیمتی ناگهانی و التهاب‌آور مصون نگه دارد و تیغ اصلاحات را متوجه مصارف غیرشفاف، خودروهای لوکس و انحراف سوخت در کارت‌های آزاد کند.