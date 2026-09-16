کد خبر: 1379742
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی

فون‌درلاین: جنگ علیه ایران ۹۰ میلیارد یورو هزینه اضافی روی دست اروپا گذاشت

جنگ رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران اعلام کرد که این درگیری تاکنون ۹۰ میلیارد یورو هزینه اضافی بابت واردات سوخت‌های فسیلی به اتحادیه اروپا تحمیل کرده است.

جوان آنلاین: اورسولا فون‌درلاین روز چهارشنبه در سخنرانی سالانه «وضعیت اتحادیه اروپا» در پارلمان اروپا در استراسبورگ با اشاره به افزایش شدید هزینه انرژی در ماه‌های گذشته گفت که اروپا هزینه وابستگی خود به واردات سوخت‌های فسیلی را به‌طور ملموس احساس کرده است.

وی با اشاره به اختلال در مسیرهای انتقال انرژی از منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز افزود که اروپا نمی‌تواند در شرایطی که قیمت انرژی به‌طور ساختاری بالا باقی مانده است، قدرت صنعتی خود را حفظ کند.

رئیس کمیسیون اروپا گفت که اتحادیه اروپا باید استفاده از منابع انرژی تولیدشده در داخل این قاره را افزایش دهد و افزود که این مسیر می‌تواند انرژی‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای و زیست‌گاز را در بر گیرد.

فون‌درلاین فروردین گذشته هم اعلام کرده بود که تنها در ۴۴ روز نخست درگیری، افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی بیش از ۲۲ میلیارد یورو هزینه اضافی برای اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.

وی در آن زمان گفته بود اروپا این مبلغ را پرداخته، «بدون آنکه حتی یک مولکول انرژی بیشتر» دریافت کرده باشد.

این رقم در پایان آوریل و پس از حدود ۶۰ روز از آغاز درگیری به بیش از ۲۷ میلیارد یورو رسید. کمیسیون اروپا در ۱۳ ژوئیه اعلام کرد که هزینه اضافی واردات سوخت‌های فسیلی از زمان آغاز تحولات منطقه به حدود ۵۳ میلیارد یورو افزایش یافته است.

به این ترتیب، بر اساس ارقام رسمی کمیسیون اروپا، هزینه اضافی انرژی برای این اتحادیه طی حدود دو ماه اخیر نیز نزدیک به ۳۷ میلیارد یورو افزایش یافته و اکنون به ۹۰ میلیارد یورو رسیده است.

پیامدهای این وضعیت به صورت محسوسی در شاخص‌های اقتصادی اتحادیه اروپا نیز نمایان شده است.

تازه‌ترین آمار یورواستات نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ برای نخستین بار از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۳ با کسری تجارت کالا مواجه شد و میزان این کسری به ۲۱.۸ میلیارد یورو رسید.

بر اساس این گزارش، یکی از عوامل اصلی این تغییر افزایش هزینه واردات انرژی بود. کسری تجاری اتحادیه اروپا در بخش انرژی از ۷۱.۳ میلیارد یورو در سه‌ماهه نخست امسال به ۱۰۱.۱ میلیارد یورو در سه‌ماهه دوم افزایش یافت که به معنای تشدید حدود ۳۰ میلیارد یورویی کسری این بخش تنها طی سه ماه است.

فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی همچنین به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی اروپا تبدیل شده است. این بانک هفته گذشته سه نرخ اصلی بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و نرخ سپرده را به ۲.۵ درصد رساند.

بانک مرکزی اروپا صراحتاً اعلام کرد که تحولات خاورمیانه همچنان فشارهای تورمی ایجاد می‌کند و پیش‌بینی کرد نرخ تورم برای مدتی طولانی بالاتر از هدف دو درصدی این نهاد باقی بماند.

بر اساس تازه‌ترین برآورد این بانک، متوسط تورم منطقه یورو در سال جاری میلادی به سه درصد خواهد رسید و رشد اقتصادی نیز تنها ۰.۹ درصد پیش‌بینی شده است.

کمیسیون اروپا نیز پیشتر درباره تبعات ادامه این وضعیت هشدار داده بود. سناریوی اقتصادی این نهاد در ماه مه نشان می‌داد که در صورت تداوم طولانی‌تر اختلال در بازار انرژی، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا می‌تواند در سال ۲۰۲۶ به ۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۷ نیز به همین میزان محدود شود. در همین سناریو، تورم سال آینده میلادی ۳.۵ درصد برآورد شده بود.

افزایش هزینه‌های انرژی پس از جنگ علیه ایران اکنون سبب شده است که مقام‌های اتحادیه اروپا بار دیگر کاهش وابستگی به واردات سوخت‌های فسیلی و توسعه ظرفیت‌های داخلی انرژی را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه اقتصادی و صنعتی این اتحادیه مطرح کنند.

برچسب ها: جنگ ، جنگ ایران و آمریکا ، اروپا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

بدون شرح

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

مظلوم‌تر از بهشتی‌

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

صلح با قلم موشک

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

کرمانشاه دروازه اقتصادی ایران و عراق

اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 

بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده‌ایم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار