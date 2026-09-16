ارتش یمن سرنگونی جنگنده «اف‌-۱۵» عربستان را تایید کرد

جوان آنلاین: ارتش یمن دربیانیهای اعلام کرد: به یاری خداوند، موفق شدیم یک فروند جنگنده اف-۱۵ سعودی را در حالی که مشغول انجام عملیات خصمانه در حریم هوایی استان مأرب بود، سرنگون کنیم.
به گزارش ایرنا، این بیانیه افزود: هواپیمای اف-۱۵ سعودی، در حالی که مشغول انجام اقدامات خصمانه در حمایت و پشتیبانی از نیروهای دشمن سعودی بود، توسط یک موشک زمینبههوای ساخت داخل سرنگون شد.
شبکه العهد عراق پیشتر به نقل از خبرنگار خود در صنعا از سرنگونی جنگنده عربستان در آسمان یمن خبر داده بود.
نیروهای مسلح یمن همچنین از رهگیری اسکادران جنگندههای اف-۱۵ و تایفون با استفاده از موشکهای ساخت داخل در آسمان مأرب خبر داد و اعلام کرد: این اسکادرانها در حین جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای سرنگونشده، مجبور به فرار شدند. ما به حفاظت از حریم هوایی و حاکمیت یمن در برابر هرگونه تجاوز یا نقض آن با استفاده از تمام ابزارهای موجود ادامه خواهیم داد.
یمن تهدیدی برای اماکن مقدس نیست
ارتش یمن در این بیانیه تاکید کرد: ادعاهای ساختگی و دروغهای عربستان درباره هدف قرار دادن مکه مکرمه (توسط ارتش یمن)، نمیتواند هیچکسی را فریب دهد. یمن هیچ تهدیدی برای مقدسات و اماکن مقدس محسوب نمیشود. عملیات ما تأسیسات نفتی و پایگاههای نظامی سعودی را هدف قرار میدهد.
نیروهای مسلح یمن همچنین آماری از تعداد حملات ارتش سعودی به خاک یمن ارایه داد و اعلام کرد: بیش از ۴۵۰ حمله هوایی توسط جنگندههای اف-۱۵ و تایفون عربستان، مناطق تعز، لحج، الجوف، حجه، مأرب، صعده و البیضاء را هدف قرار داده و منجر به شهید و زخمی شدن شهروندان یمنی شده است.