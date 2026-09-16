شهادت ۱۱ نفر در پی ریزش یک ساختمان آسیب دیده در غزه

ریزش یک ساختمان مسکونی ۶ طبقه در نوار غزه که پیش از این در حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود، موجب شهادت ۱۱ فلسطینی و مفقود شدن دهها نفر دیگر شد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه العربی، محمود بصل، سخنگوی دفاع شهری غزه گفت که تیم های امداد و نجات تا این لحظه توانستند پیکر ۱۱ شهید را از زیر آوار در منطقه الصناعه در شهر غزه در بیاورند و ده ها نفر دیگر همچنان مفقود هستند.

به گزارش ایرنا، وی گفت که صدها خانه و ساختمان در مناطق مختلف غزه در معرض خطر فروپاشی قرار دارند و اوضاع این منطقه فاجعه بار بوده و در صورتی که اقدامی برای بازسازی غزه اتخاذ نشود، در آینده اتفاقات بدتری رخ خواهد داد.

محمود بصل خاطرنشان کرد که تیم های امدادی از کمبود امکانات برای جست وجوی مفقودین در زیر آوار رنج می برند.

برخی منابع اعلام کردند تا این لحظه بیش از ۶۰ نفر مفقود هستند.

این ساختمان ۶ طبقه و محل اسکان دهها نفر از اهالی غزه بود که در جریان حملات اسرائیل خانه‌های خود را از دست داده و آواره شده بودند.

گفته می شود که در میان شهدا چند کودک وجود دارد و همچنین تا این لحظه ۱۵ نفر مجروح شده اند.

سخنگوی دفاع شهری غزه در گفت وگو با الجزیره نیز تاکید کرد که بیش از ۵۰ کودک در زیر آوار مانده اند.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه می‌دهد.

تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.