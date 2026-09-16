دست رد اتحادیه اروپا به «اتحاد منحصر به فرد» با کانادا

جوان آنلاین: کارنی که این هفته به فرانسه و انگلیس سفر میکند، در مصاحبهای با این روزنامه اقتصادی، از اروپا خواست تا اتحاد اقتصادی خود را با کانادا تعمیق بخشد.
به گزارش ایرنا، اما به گفته پنج دیپلمات اتحادیه اروپا، مواضع کارنی نتوانسته دولتهایی را که نگران اعطای دسترسی تجاری ترجیحی به اتاوا هستند، تحت تأثیر قرار دهد.
در عوض، دیپلماتها گفتند که میتوان به جای ارائه این امتیاز، اجرای بهتر توافقنامههای موجود را مطرح کرد. همچنین در مورد افزایش همکاری این بلوک با تولیدکنندگان اسلحه و شرکتهای معدنی مهم کانادایی، اجماع وجود دارد.
یکی از دیپلماتهای اتحادیه اروپا گفت: ما کاناداییها را دوست داریم، اما همه در مورد آنچه ممکن است و آنچه ممکن نیست، بسیار واقعبین هستند. وی اضافه کرد: گفتن «همه چیز به جز عضویت (در اتحادیه اروپا)» خوب به نظر میرسد، اما به نظر میرسد که واقعاً فکر نشده است. با این حال من (کارنی) را به خاطر تلاشش سرزنش نمیکنم.
یک دیپلمات دیگر گفت که نگرانیها در مورد چگونگی واکنش رئیس جمهوری آمریکا، به روابط به شدت بهبود یافته اتاوا و بروکسل نیز برخی از پایتختهای اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. یکی دیگر از منابع دیپلماتیک این روزنامه انگلیسی گفت که به ویژه کشورهایی مانند کشورهای حوزه بالتیک که در مواجهه با تهدیدهای روسیه به حمایت ناتو متکی هستند، نگران هستند.
دیپلمات چهارم گفت: از بین تمام کشورهای ثالث، کانادا یکی از معدود کشورهایی است که همه ما میخواهیم رابطه نزدیکتری با آن داشته باشیم. اما حتی هنگام مذاکره با آنها در مورد دسترسی تجاری و رفتار ترجیحی باید مراقب باشیم.
به نوشته این روزنامه، نخست وزیر کانادا برای جلب نظر اتحادیه اروپا، امروز در استراسبورگ فرانسه در سخنرانی سالانه وضعیت اتحادیه که توسط اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا ایراد می شود، شرکت و فردا (۲۶ شهریور) در پارلمان اروپا سخنرانی خواهد کرد.
هفته گذشته و در جلسه آمادگی سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یکی از آنها اظهار داشت که این بلوک «یک "قدرت متوسط" نیست» و کانادا که بسیار کوچکتر است، نباید انتظار هیچ گونه رفتار ویژهای داشته باشد.
دیپلمات پنجم گفت: بسیاری از کشورهای عضو احساس میکنند که باید کمی حس واقعگرایی وجود داشته باشد. او به این واقعیت اشاره کرد که ۱۰ کشور، از جمله فرانسه و ایتالیا، هنوز توافق تجارت آزاد کانادا با اتحادیه اروپا (Ceta) سال ۲۰۱۷ را تصویب نکردهاند. این توافق به دلیل اعتراض مجالس برخی از اعضا به مفادی که به سرمایهگذاران کانادایی حق بیشتری برای شکایت از دولتها و کاهش تعرفههای کالاهای کشاورزی میدهد، به حالت تعلیق درآمده است.
تضاد مقررات طرفین نیز مانع دیگری در گسترش روابط تحاری است. به عنوان نمونه، صادرات گوشت گاو کانادا به اتحادیه اروپا با وجود تعرفه پایین تحت توافق تجارت آزاد صفر است، زیرا تولیدکنندگان آن از هورمونهای رشدی استفاده میکنند که طبق قوانین این اتحادیه ممنوع است.
بسیاری از عوامل موانع تجاری همچنان پابرجا هستند. اتحادیه اروپا میخواهد کانادا تعرفههای خود را بر فولاد اتحادیه اروپا و برخی محصولات دیگر لغو کرده و قوانین "خرید کالاهای کانادایی" را که تولید داخلی را بر واردات ترجیح میدهد، تعدیل کند.
اتاوا نیز به همین ترتیب از سیاست " خرید کالاهای ساخت اروپا" و مقررات زیستمحیطی آن که هزینه صادرات اقلام مهمی مانند الوار و آلومینیوم را افزایش میدهد، ناراضی است.
طرفین امیدوارند قبل از اجلاس سران که ۲۹-۳۰ اکتبر (۷ و ۸ آبان) در مونترال برگزار می شود، یک توافق تجارت دیجیتال منعقد کنند.
با این حال کشورهای اتحادیه اروپا میدانند که بسیاری از مقررات کانادا در سطح استانی تعیین شده و اجرای تغییرات وعده داده شده برای دولت فدرال دشوار است.