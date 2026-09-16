کاتس: خلع سلاح حماس محقق نخواهد شد

جوان آنلاین: یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تصریح کرد: «همه ما میدانیم که خلع سلاح حماس محقق نخواهد شد.»
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، کاتس در ادامه افزود: «ما آمادهایم مأموریت را تکمیل و طرح مهاجرت را اجرا کنیم.»
پیشتر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم در بیانیهای مشترک مدعی شدند یکی از فرماندهان برجسته مقاومت جهاد اسلامی به همراه چند نفر دیگر از فرماندهان مقاومت، هفته گذشته در خان یونس واقع در جنوب غزه ترور شدند.
کاتس و نتانیاهو همچنین ادعا کردند ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه سهشنبه نیز فرمانده تیپ رفح وابسته به حماس را در جنوب غزه ترور کرده است.
دوشنبه شب، رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن وسیله نقلیه احمد البطش، فرمانده گردان جبالیا البلد و عضو شورای نظامی گردانهای عزالدین القسام، در محله الصفطاوی در شمال شهر غزه، او را ترور کرد. البطش که در طول دهه گذشته از ۴۲ سوءقصد جان سالم به در برده بود، پس از ترور محمد الیازوری، فرمانده تیپ خان یونس از گردانهای عزالدین القسام در اوایل این هفته، دومین فرمانده عالیرتبهای است که در یک هفته توسط اسرائیل به شهادت میرسد. همزمان و تنها در عرض چند ساعت، پهپادهای اسرائیلی ۱۰ حمله را علیه وسایل نقلیه غیرنظامی و تجمعات غیرنظامیان در مناطق پرجمعیت انجام دادند. یکی از این پهپادها تجمعی را در نزدیکی تقاطع امنیت عمومی در محله شیخ رضوان در شمال غزه بمباران کرد که منجر به شهادت شریف لبد، امدادگر و محمد الزناتی، کودک، شد.
همچنین یک وسیله نقلیه غیرنظامی در محله شیخ عجلین هدف قرار گرفت که منجر به زخمی شدن ۱۰ غیرنظامی و شهادت نمر عرشی، یکی از فرماندهان گردانهای القدس، شد. نیروهای اشغالگر اسرائیلی همچنین به چادرهای آوارگان در اردوگاه حلاوه، در شرق جبالیا، آتش گشودند و صالح الدابور، پیرمردی را به شهادت رساندند. علاوه بر این، پهپادها تجمع غیرنظامیان را در نزدیکی تقاطع خیابان هفدهم در خیابان رشید بمباران کردند و یوسف الزعیم را شهید کردند. آنها همچنین تجمع مشابهی را در نزدیکی اداره گذرنامه هدف قرار دادند و سه غیرنظامی، از جمله یک کودک و یک زن، را زخمی کردند.
بنابراین، به نظر میرسد این ترورها و قتلهای هدفمند به یک واقعیت روزمره در منطقه تبدیل شده و تقریباً هیچ محکومیت یا اعتراضی از سوی میانجیگران منطقهای به همراه نداشته است.
خبرنگار روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت آنها را «آزار و اذیتی که از زمان آتشبس متوقف نشده است» توصیف کرد.
با نزدیک شدن تعداد این عملیاتها به ۶۰۰ مورد تاکنون و شهادت بیش از ۱۲۰۰ فلسطینی از زمان اجرای «آتشبس» در اکتبر سال گذشته، به نظر میرسد فضایی که توافق اسرائیل و آمریکا برای تشدید ترورها و افزایش میانگین حوادث کشتار روزانه از ۵ به ۱۰ مورد فراهم کرده است، به محدودیتهای اقدامات مورد نیاز اسرائیل قبل از فصل انتخابات مربوط میشود.
موضعگیریهای سیاسی در صحنه اسرائیل در آستانه انتخابات، حساسیت اوضاع را آشکار میکند. دیروز، حزب لیکود به اظهارات کوشنر پاسخ داد که در آن ادعا کرده بود ایالات متحده از شکست نتانیاهو در ترور رهبران حماس در قطر و انزوای بینالمللی ناشی از آن برای مداخله در آن لحظه و فشار برای آتشبس و امضای توافقنامه سوءاستفاده کرده است.
لیکود ادعا کرد که تصمیم نخست وزیر برای اعزام ارتش به غزه و حمله به رهبران حماس در قطر، همراه با فشار قابل توجه ترامپ، همان چیزی بود که این جنبش را مجبور به کنار گذاشتن خواستههای خود و موافقت با آزادی همه زندانیان باقی مانده در غزه کرد.