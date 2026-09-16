ارتش های کشورهای اروپایی به عدم توانایی عربستان برای مقابله با نیروهای یمنی اذعان کردند.

جوان آنلاین: بلومبرگ گزارش داد که برآوردهای ارتش های اروپا نشان می دهد سعودی ها برای مقابله با پیشروی نیروهای مسلح یمن با مشکل رو به رو هستند و احتمالا نمی توانند کنترل شهر المخا را پس بگیرند.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه تاکید کردند که عربستان تمایل ندارد به تنهایی در برابر یمن بایستد و می خواهد دیگر کشورها را نیز وارد این جنگ کند. حتی اگر بن سلمان تصمیم بگیرد دامنه حملات علیه صنعا را گسترش دهد تضمین برای موفقیت وی وجود ندارد.

بلومبرگ اضافه کرد: جنگ آمریکا علیه ایران باعث شده عربستان وارد بحران شود. تولید نفت عربستان به پایین ترین سطح طی دهه های گذشته رسیده و طرح های این کشور برای متنوع کردن منابع اقتصادی را با تهدید رو به رو کرده است. همچنین درگیری با یمن خسارت های زیادی به تلاش های عربستان برای جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی وارد آورده است.

بن سلمان تاکنون از چند کشور از جمله آمریکا و انگلیس خواسته برای مداخله در جنگ با نیروهای یمنی وارد عمل شوند اما پاسخ منفی دریافت کرده است.