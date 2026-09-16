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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۴
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رژیم صهیونیستی ۸۰ درصد بنت جبیل را ویران کرد

بنت الجبیل شهرداری بنت جبیل از تخریب بیش از ۸۰ درصد شهر خبر داد که شامل ۵ هزار واحد مسکونی، ۱۱ مرکز آموزشی و شبکه‌های آب و برق می‌شود.

جوان آنلاین: روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی نوشت که از هر ۱۰ خانه در بنت جبیل، ۸ خانه توسط اشغالگران صهیونیست ویران شده است. بیش از ۸۰ درصد شهر به‌ طور کامل تخریب شده و بیش از ۲ هزار ساختمان با خاک یکسان شده‌اند که معادل دست‌کم ۵ هزار واحد مسکونی است.

به گزارش مهر، شهرداری بنت جبیل به تخریب ۱۱ مرکز آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز امدادی اشاره می‌کند. همچنین شبکه‌های آب و برق تخریب شده، صدها مغازه با خاک یکسان شده و زمین‌های کشاورزی و درختان کهنسال از ریشه درآمده‌اند. در مجموع رژیم صهیونیستی، بنت جبیل را به سرزمینی غیرقابل سکونت تبدیل کرده است.

این گزارش که توسط شهرداری بنت جبیل تهیه شده، خسارات تجاوزهای رژیم صهیونیستی بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶، بر اساس نقشه‌ها، تصاویر هوایی، بررسی‌های میدانی، سوابق شهرداری و اظهارات اهالی و صاحبان مؤسسات آسیب‌دیده مستند شده است. بر اساس این گزارش، دشمن صهیونیستی مرتکب سه نسل‌کشی در بنت جبیل شده است که شامل ویرانی خانه‌ها، محو حافظه تاریخی و به آتش کشیدن زمین های کشاورزی است.

بر اساس این گزارش، ساکنان بنت جبیل که در شهر زندگی می‌کردند، تمام دارایی‌های خود را از دست داده‌اند و تعداد خانواده‌های آواره در حال حاضر به بیش از ۱۵۰۰ خانواده می‌رسد. پیش از جنگ، ۸۱ درصد خانواده‌ها صاحب مسکن خود بودند، اما این نسبت اکنون تنها به ۳ درصد کاهش یافته و درصد خانواده‌های مستأجر به ۷۴.۶ درصد رسیده است.

در جریان جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، دو ایستگاه برق وابسته به شهرداری در مناطق «صف‌الهوا» و «البرکه» که شامل ۱۳ ژنراتور بودند، نابود شده‌اند و شبکه‌های داخلی برق و آب دچار تخریب کامل شده‌اند. در ایستگاه آب «صف‌الهوا»، مخزنی با ظرفیت ۹۰۰ متر مکعب به‌ طور کامل نابود شد و مخزن دیگری با ظرفیت ۲ هزار متر مکعب آسیب دیده است. سیستم انرژی خورشیدی که ایستگاه را راه می‌اندازد و به هشت شهرک برق‌رسانی می‌کند، نیز تقریباً به‌ طور کامل تخریب شده است.

شهرداری بنت جبیل تاکید می‌کند که در بخش مسکونی، ارقام فراتر از توصیف خساراتِ گسترده است و تعداد واحدهای مسکونی تخریب‌ شده، حدود ۵ هزار واحد است. تنها در مرکز شهر، بیش از ۵۰۰ ساختمان در مناطق «عین‌الصغیره»، «حی‌الجامع» و «حی‌البرکه» به همراه میدان قدیمی و «حارة الجماعنة» منفجر شده‌اند. مسجد بزرگ شهر که قدمت آن به بیش از ۴۰۰ سال می‌رسد، از این انفجارها در امان نمانده است.

در غرب، محله‌های «العوینی»، «القلاع» و مناطق «تلة مسعود»، «شلعبون» و «صف‌الهوا» تخریب شده‌اند. در شرق، محله‌های «عین‌الکبیره» و «المسلخ» تقریباً به‌ طور کامل ویران شدند. در جنوب مساحت‌های وسیعی از «الوادی»، «الدورة»، «عقبة صلحة» و «عقبة مارون» ویران شده و زمین‌های کشاورزی اطراف آن نیز تخریب شده اند.

با وجود تخلیه بیمارستان‌های شهر، آنها نیز از ویرانی در امان نماندند. این گزارش هدف قرار گرفتن بیمارستان «صلاح غندور»، تخریب بخش‌هایی از بیمارستان دولتی بنت جبیل، و همچنین تخریب و انفجار مراکز امدادی، هدف قرار دادن آمبولانس‌ها و کادر امداد، یک انبار دارو و تخریب اکثر داروخانه‌های شهر را مستند کرده است.

شهرداری همچنین تخریب کامل بیش از ۵۰۰ مغازه تجاری و تخریب جزئی ۲۰۰ مغازه دیگر را ثبت کرده است. بخش بزرگی از بازار، ساختمان «اوجیرو»، مرکز خدمات توسعه‌ای و ویرانی تأسیسات ورزشی، از ورزشگاه شهرداری گرفته تا زمین‌های بسکتبال، فوتسال و استخر نیز تخریب شده است.

رژیم صهیونیستی خسارات مستقیمی به بخش کشاورزی تا حد بیش از ۷۰ درصد تخمین می‌زند که ناشی از تخریب زمین‌ها و باغ‌ها، از ریشه درآوردن درختان کهنسال و آسیب دیدن بیش از ۷۰ درصد درختان کنار جاده‌هاست.

برچسب ها: جنگ لبنان ، جنایات اسرائیل ، تخریب‌
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