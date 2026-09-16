کد خبر: 1379725
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

قیمت جهانی طلا افزایش یافت؛ هر اونس ۴۳۲۸ دلار

طلا قیمت جهانی طلا روز چهارشنبه افزایش یافت و سرمایه‌گذاران در حالی که در انتظار تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره هستند، تحولات بازار نفت و ریسک‌های ژئوپلیتیکی را نیز زیر نظر دارند.

جوان آنلاین: بهای هر اونس طلای نقدی در معاملات امروز با ۰.۸ درصد افزایش به ۴ هزار و ۳۲۸ دلار و ۳۹ سنت رسید. در مقابل، معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه دسامبر با ۰.۹ درصد کاهش، ۴ هزار و ۳۶۹ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.

به گزارش مهر، تمرکز اصلی بازارها اکنون بر تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا قرار دارد. بر اساس داده‌های CME FedWatch که رویترز به آن استناد کرده، معامله‌گران احتمال ۹۲.۴ درصدی برای افزایش دست‌کم ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست روز چهارشنبه را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

فرانک والباوم، تحلیلگر بازار در پلتفرم معاملاتی Naga.com، گفت موضع سخت‌گیرانه فدرال رزرو می‌تواند به قیمت طلا فشار وارد کند، در حالی که پیام‌های نرم‌تر بانک مرکزی آمریکا درباره مسیر آینده نرخ بهره می‌تواند زمینه بازگشت قیمت این فلز گرانبها را فراهم کند.

طلا معمولاً به‌عنوان پوششی در برابر تورم مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، اما افزایش نرخ‌های بهره هزینه فرصت نگهداری این فلز بدون بازده را بالا می‌برد و می‌تواند جذابیت آن را در مقایسه با دارایی‌های دارای بازده کاهش دهد.

قیمت طلا در شرایطی افزایش یافته که بازار نفت با کاهش قیمت مواجه شده است. سرمایه‌گذاران همچنین تحولات منطقه و خطر اختلال در عرضه انرژی را دنبال می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند بر انتظارات تورمی و در نتیجه مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی اثرگذار باشد.

رویترز همچنین گزارش داد که بازده بالای اوراق قرضه دولتی آمریکا و افزایش ریسک‌های سیاسی این کشور از عواملی هستند که در روزهای اخیر به مقاومت قیمت طلا کمک کرده‌اند. کامرزبانک نیز اعلام کرده است که مقاومت طلا در برابر فشارهای ناشی از بازده بالای اوراق، قابل توجه بوده و نگرانی‌های مالی و سیاسی از عوامل حمایت‌کننده بازار هستند.

در سایر فلزات گرانبها، قیمت هر اونس نقره با ۱.۵ درصد افزایش به ۶۴ دلار و ۶۰ سنت رسید. پلاتین نیز ۰.۷ درصد افزایش یافت و به هزار و ۷۸۸ دلار و ۲۵ سنت رسید و پالادیوم با رشد ۱.۶ درصدی، هزار و ۳۰۹ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.

در همین حال، بازارها در انتظار نشست خبری رئیس فدرال رزرو پس از اعلام تصمیم نرخ بهره هستند؛ رویدادی که می‌تواند سرنخ‌های بیشتری درباره مسیر سیاست پولی آمریکا و روند آتی بازارهای جهانی ارائه کند.

برچسب ها: قیمت جهانی طلا ، بازار طلا ، قیمت طلا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

بدون شرح

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

مظلوم‌تر از بهشتی‌

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

صلح با قلم موشک

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

کرمانشاه دروازه اقتصادی ایران و عراق

اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 

بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده‌ایم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار