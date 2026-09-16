کد خبر: 1379723
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۵
ورزش » ساير

امیدبخشی امیدها در اولین بازی ناگویا؛ امارات مغلوب ایران شد

تیم امید تیم فوتبال امید ایران موفق شد در اولین بازی خود در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ تیم امارات را مقتدرانه شکست دهد و گام اول را محکم برداشت.

جوان آنلاین: تیم های فوتبال امید ایران و امارات در مرحله گروهی (گروه B) بازی های آسیایی ۲۰۲۶ صبح امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور و از ساعت ۰۸:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه ویو کارییا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود شاگردان حسین عبدی تمام شد. پوریا شهرآبادی، یوسف المرزوقی (بازیکن امارات) و یوسف مزرعه برای ایران و منصور المنهالی برای امارات در این بازی گلزنی کردند.

ترکیب تیم امید ایران:

محمد خلیفه، محمدامین حزباوی، مسعود محبی، ابوالفضل کوهی، فرزین معامله‌گری (۷۳- یاسین جرجانی) ، مبین دهقان، پوریا لطیفی‌فر(۶۹- قاسم لطیفی) ، مهدی جعفری، عباس کهریزی، یوسف مزرعه و پوریا شهرآبادی(۶۸- سهیل صحرایی)

ترکیب تیم امید امارات:

مبارک بنی‌زماح، خمیس المنصوری، یحیی الغسانی، احمد الشمری، بدر محمد، یوسف المرزوقی (۸۰- منصور البلوشی) ، سولومون سوسو (۷۳- علی البلوشی) ، مکنزی هانت، جونیور اندیایه (کارت زرد) و منصور المنهالی

بازی متعادل دو تیم در نیمه اول

در دقیقه ۲، ارسال معامله‌گری از جناح چپ زمین با دخالت خالد توحید همراه شد و دروازه‌بان امارات پیش از رسیدن توپ به مهاجمان ایران، آن را در اختیار گرفت.

تیم امید ایران در دقیقه ۷ صاحب موقعیت شد که عباس کهریزی از پشت محوطه جریمه شوت محکمی را روانه دروازه امارات کرد، اما توپ با فاصله اندکی از بالای دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۱۴، فرهان جعفری از سمت چپ توپ را به داخل محوطه و مقابل دروازه فرستاد، اما هیچ‌یک از بازیکنان خط حمله ایران نتوانستند خود را به توپ برسانند و این فرصت از دست رفت.

شلیک یوسف مزرعه در دقیقه ۲۳ از پشت محوطه جریمه با بدشانسی همراه شد و توپ پس از برخورد نزدیک به تیر عمودی دروازه امارات، از زمین خارج شد.

در دقیقه ۳۷، ارسال دیگری از سوی معامله‌گری از جناح چپ با ضربه پشت سر شهرآبادی همراه شد، اما توپ با فاصله از کنار دروازه امارات عبور کرد.

در دقیقه ۴۱ نیز پاس عمقی عباس کهریزی، فرهان جعفری را در سمت راست محوطه جریمه صاحب موقعیت کرد و ضربه زمینی این بازیکن را دروازه‌بان امارات با واکنشی مناسب مهار کرد و به کرنر فرستاد.

شروع نیمه دوم و گل برای ایران

بازیکنان ایران بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۴۸ روی حرکت خوب فرزین معامله گری از سمت چپ و ارسال توپ به محوطه جریمه امارات، پوریا شهرآبادی بالاتر از مدافع حریف با ضربه سری زیبا موفق شد گل اول بازی را برای ایران به ثمر برساند.

گل دوم برای ایران روی اشتباه خط دفاعی امارات

بازیکنان ایران پس از گل اول به حملات خود ادامه دادند و در دقیقه ۵۱ روی یک ضد حمله سریع با پاس شهرآبادی، کسری طاهری در موقعیتی تک به تک با دروازه بان امارات قرار گرفت اما توپ او را خالد توحید دفع کرد و در چند رفت و برگشت و در شلوغی محوطه جریمه این تیم توپ به شهرآبادی رسید که او ضربه ای آرام به توپ وارد کرد و توپ با برخورد به پای یوسف المرزوقی وارد دروازه امارات شد تا دومین گل ایران در این بازی به ثمر برسد.

امارات یکی از گل های خورده را جبران کرد

بازیکنان امارات پس از دریافت گل دوم بلافاصله به سمت دروازه ایران حمله کردند و در دقیقه ۵۶ حمله ای را از سمت راست تدارک دیدند و منصور المنهالی موفق شد یکی از گل های امارات را جبران کند تا حساب کار ۲ بر یک شود.

مزرعه کار امارات را یکسره کرد

در دقیقه ۸۷ بازیکنان ایران به سمت دروازه امارات حمله ور شدند که کسری طاهری از سمت راست در نزدیکی محوطه جریمه حرف در عرض حرکت و اقدام به شوت زنی کرد که ابتدا مدافع امارات توپ را دفع کرد و در ریباند یوسف مزرعه موفق شد با ضربه سر برای سومین بار در این بازی دروازه امارات را باز کند.

تیم فوتبال امید کشورمان در دومین بازی خود در مرحله گروهی صبح روز ۲۹ شهریور به مصاف چین می رود.

منبع مهر

برچسب ها: تیم ملی امید ، تیم ملی امارات ، پاراآسیایی ناگویا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

بدون شرح

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

مظلوم‌تر از بهشتی‌

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

صلح با قلم موشک

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

کرمانشاه دروازه اقتصادی ایران و عراق

اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 

بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده‌ایم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار