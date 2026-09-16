امیدبخشی امیدها در اولین بازی ناگویا؛ امارات مغلوب ایران شد

تیم فوتبال امید ایران موفق شد در اولین بازی خود در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ تیم امارات را مقتدرانه شکست دهد و گام اول را محکم برداشت.

جوان آنلاین: تیم های فوتبال امید ایران و امارات در مرحله گروهی (گروه B) بازی های آسیایی ۲۰۲۶ صبح امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور و از ساعت ۰۸:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه ویو کارییا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود شاگردان حسین عبدی تمام شد. پوریا شهرآبادی، یوسف المرزوقی (بازیکن امارات) و یوسف مزرعه برای ایران و منصور المنهالی برای امارات در این بازی گلزنی کردند.

ترکیب تیم امید ایران:

محمد خلیفه، محمدامین حزباوی، مسعود محبی، ابوالفضل کوهی، فرزین معامله‌گری (۷۳- یاسین جرجانی) ، مبین دهقان، پوریا لطیفی‌فر(۶۹- قاسم لطیفی) ، مهدی جعفری، عباس کهریزی، یوسف مزرعه و پوریا شهرآبادی(۶۸- سهیل صحرایی)

ترکیب تیم امید امارات:

مبارک بنی‌زماح، خمیس المنصوری، یحیی الغسانی، احمد الشمری، بدر محمد، یوسف المرزوقی (۸۰- منصور البلوشی) ، سولومون سوسو (۷۳- علی البلوشی) ، مکنزی هانت، جونیور اندیایه (کارت زرد) و منصور المنهالی

بازی متعادل دو تیم در نیمه اول

در دقیقه ۲، ارسال معامله‌گری از جناح چپ زمین با دخالت خالد توحید همراه شد و دروازه‌بان امارات پیش از رسیدن توپ به مهاجمان ایران، آن را در اختیار گرفت.

تیم امید ایران در دقیقه ۷ صاحب موقعیت شد که عباس کهریزی از پشت محوطه جریمه شوت محکمی را روانه دروازه امارات کرد، اما توپ با فاصله اندکی از بالای دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۱۴، فرهان جعفری از سمت چپ توپ را به داخل محوطه و مقابل دروازه فرستاد، اما هیچ‌یک از بازیکنان خط حمله ایران نتوانستند خود را به توپ برسانند و این فرصت از دست رفت.

شلیک یوسف مزرعه در دقیقه ۲۳ از پشت محوطه جریمه با بدشانسی همراه شد و توپ پس از برخورد نزدیک به تیر عمودی دروازه امارات، از زمین خارج شد.

در دقیقه ۳۷، ارسال دیگری از سوی معامله‌گری از جناح چپ با ضربه پشت سر شهرآبادی همراه شد، اما توپ با فاصله از کنار دروازه امارات عبور کرد.

در دقیقه ۴۱ نیز پاس عمقی عباس کهریزی، فرهان جعفری را در سمت راست محوطه جریمه صاحب موقعیت کرد و ضربه زمینی این بازیکن را دروازه‌بان امارات با واکنشی مناسب مهار کرد و به کرنر فرستاد.

شروع نیمه دوم و گل برای ایران

بازیکنان ایران بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۴۸ روی حرکت خوب فرزین معامله گری از سمت چپ و ارسال توپ به محوطه جریمه امارات، پوریا شهرآبادی بالاتر از مدافع حریف با ضربه سری زیبا موفق شد گل اول بازی را برای ایران به ثمر برساند.

گل دوم برای ایران روی اشتباه خط دفاعی امارات

بازیکنان ایران پس از گل اول به حملات خود ادامه دادند و در دقیقه ۵۱ روی یک ضد حمله سریع با پاس شهرآبادی، کسری طاهری در موقعیتی تک به تک با دروازه بان امارات قرار گرفت اما توپ او را خالد توحید دفع کرد و در چند رفت و برگشت و در شلوغی محوطه جریمه این تیم توپ به شهرآبادی رسید که او ضربه ای آرام به توپ وارد کرد و توپ با برخورد به پای یوسف المرزوقی وارد دروازه امارات شد تا دومین گل ایران در این بازی به ثمر برسد.

امارات یکی از گل های خورده را جبران کرد

بازیکنان امارات پس از دریافت گل دوم بلافاصله به سمت دروازه ایران حمله کردند و در دقیقه ۵۶ حمله ای را از سمت راست تدارک دیدند و منصور المنهالی موفق شد یکی از گل های امارات را جبران کند تا حساب کار ۲ بر یک شود.

مزرعه کار امارات را یکسره کرد

در دقیقه ۸۷ بازیکنان ایران به سمت دروازه امارات حمله ور شدند که کسری طاهری از سمت راست در نزدیکی محوطه جریمه حرف در عرض حرکت و اقدام به شوت زنی کرد که ابتدا مدافع امارات توپ را دفع کرد و در ریباند یوسف مزرعه موفق شد با ضربه سر برای سومین بار در این بازی دروازه امارات را باز کند.

تیم فوتبال امید کشورمان در دومین بازی خود در مرحله گروهی صبح روز ۲۹ شهریور به مصاف چین می رود.

منبع مهر