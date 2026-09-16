صدراعظم آلمان تحت فشارهای داخلی سفر به نیویورک را لغو کرد

فردریش مرتس صدراعظم آلمان که با چالش های فزاینده داخلی سیاسی و اقتصادی و از جمله ناشی از پیروزی حزب راست افراطی در ایالت شرقی این کشور مواجه است، از سفر به نیویورک صرف نظر کرد.

جوان آنلاین: پولیتیکو نوشت، مرتس که قرار بود سه شنبه آینده برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شود، این سفر را لغو کرد.

به گزارش ایرنا، تصمیم برای لغو این سفر به دنبال بحث های جنجالی در داخل آلمان درباره آینده سیاسی مرتس و احتمال تغییر در رهبری این کشور به دنبال انتخابات ایالتی روز یکشنبه در مِکْلِنبورگ-فورپومِن ایالت ساحلی در شمال شرق آلمان و نیز انتخابات در برلین اتخاذ شده است. انتظار می رود حزب مرتس در این انتخابات ضعیف عمل کند.

یک مقام آگاه از برنامه سفر صدراعظم آلمان به پولیتیکو گفت: بر خلاف طرح های اولیه، صدراعظم هفته آینده به نیویورک سفر نخواهد کرد و به حضور او در برلین نیاز هست.

قرار بود مرتس در تاریخ ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) دو روز بعد از انتخابات به نیویورک سفر کند. مرتس در نیویورک قصد داشت در مراسم اعطای جایزه هنری کیسینجر توسط آکادمی آمریکایی در برلین شرکت و در مجمع عمومی سخنرانی کند.

نشست های هفته آینده با شرکت مقامات بلندپایه جهان هفته آینده در سازمان ملل برگزار خواهد شد. در این نشست بسیاری از سران کشورها و دولت ها سخنرانی و جلسات مهمی را برپا می کنند.

نشانه های لغو سفر مرتس به نیویورک در چند روز گذشته نمایان شد. ابتدا حضور مرتس در مراسم اعطای جایزه کیسینجر با این بهانه لغو شد که صدراعظم بتواند در نشست گروه پارلمانی در ۲۲ سپتامبر سخنرانی کند.

انتظار می رفت این نشست که قرار بود بعد از انتخابات برگزار شود به صحنه ای برای ابراز انتقادها تبدیل شود زیرا این نگرانی وجود دارد که حزب اتحاد دموکرات مسیحی مرتس نتایج ضعیفی را در انتخابات ایالت مِکْلِنبورگ-فورپومِن کسب کند. این حزب حتی ممکن است از حد نصاب ۵ درصد لازم برای ورود به پارلمان باز ماند.

پولیتیکو نوشت: برای مرتس، سفر به خارج و پذیرش جایزه آن هم در شرایطی که با بزرگترین بحران در دوره صدراعظمی خود مواجه است، چندان خوشایند نخواهد داشت.

صدراعظم آلمان پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در ایالت زاکسن-آنهالت، این انتخابات را بزرگترین شکست انتخاباتی حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان در دهه‌های اخیر عنوان کرد.

در انتخابات ۶ سپتامبر ۲۰۲۶(۱۵ شهریور ۱۴۰۵)، حزب آلترناتیو برای آلمان با کسب ۴۳.۸ درصد آرا در صدر قرار گرفت. حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان تنها ۱۷.۲ درصد آرا را به دست آورد؛ نتیجه‌ای که فشار سیاسی بر مرتس و حزبش را به‌شدت افزایش داده است.

صرف نظر از مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت سوخت دولت آلمان را با چالش مواجه کرده است. پمپ‌بنزین‌ها در آلمان تنها مجازند قیمت سوخت خود را یک‌بار در روز، آن هم رأس ساعت ۱۲ ظهر، افزایش دهند. در برلین، صبح روز ۱۵ سپتامبر(۲۴ شهریور)، قیمت هر لیتر بنزین E۱۰ حدود ۲.۲۵ یورو (۲.۶۰ دلار) و قیمت گازوئیل حدود ۲.۳۷ یورو بود. هنگام ظهر، قیمت‌ها حدود ۰.۲۰ یورو در هر لیتر افزایش یافت. بالاترین قیمت‌ها در یک پمپ‌بنزین واقع در بزرگراهی در جنوب برلین ثبت شد که در آن قیمت هر لیتر بنزین «سوپر پلاس» به ۳.۰۳ یورو می‌رسید.

رانندگان از این وضعیت خشمگین هستند. اگرچه در شهرهای بزرگ امکان استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی وجود دارد، اما ساکنان مناطق روستایی عملاً هیچ جایگزین واقع‌بینانه‌ای برای رانندگی با خودروی شخصی ندارند. ساکنان مناطق مرزی از مزیت برخوردارند؛ به‌طوری‌که در تاریخ ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور)، هزینه پر کردن یک باک ۶۰ لیتری با بنزین E۱۰ در جمهوری چک و لهستان حدود ۳۱ یورو کمتر از آلمان بود. این اختلاف قیمت در لوکزامبورگ ۲۸ یورو و در اتریش ۲۵ یورو برآورد شد. این ارقام توسط اداره آمار فدرال محاسبه شده‌ است.

آلمان با ۹ کشور همسایه است. قیمت بنزین در هفت مورد از این کشورها و قیمت گازوئیل در ۶ مورد از آن‌ها به‌مراتب ارزان‌تر است. تنها در هلند و دانمارک است که رانندگان باید برای سوخت، مبلغی بیشتر از آلمان بپردازند.