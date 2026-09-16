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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

تحرک تل‌آویو برای ائتلاف‌سازی منطقه‌ای با میانجیگری آمریکا

1 همزمان با تحولات یمن، رژیم صهیونیستی تلاش دارد تقابل با انصارالله را به مسئله‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده و با میانجیگری فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) زمینه همکاری اطلاعاتی با عربستان علیه این جنبش را فراهم کند.

جوان آنلاین: همزمان با تحولات جاری در یمن، رژیم صهیونیستی تلاش دارد با بهره‌گیری از شرایط موجود، خود را به ریاض نزدیک کرده و زمینه همکاری امنیتی با عربستان سعودی علیه انصارالله یمن را فراهم کند؛ روندی که بنا بر گزارش‌ها، با میانجیگری سنتکام در حال پیگیری است.

به گزارش ایرنا، در همین ارتباط، روزنامه صهیونیستی «جروزالم‌پست» به نقل از یک دیپلمات منطقه‌ای مدعی شد که رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی با میانجیگری فرماندهی مرکزی آمریکا در حال انجام مذاکراتی هستند تا تل‌آویو از طریق ارائه کمک‌های اطلاعاتی، به ریاض در مقابله با انصارالله کمک کند.

جروزالم‌پست به نقل از یک منبع آگاه از جزئیات این مذاکرات نوشت، گزینه‌ای که در حال حاضر مورد بررسی قرار دارد، ارائه کمک از سوی رژیم صهیونیستی در زمینه اطلاعات، نظارت و شناسایی (ISR) است؛ الگویی که به ادعای این منبع، مشابه حمایت اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از امارات متحده عربی خواهد بود.

نشست محرمانه فرماندهان نظامی در آلمان

در همین حال، پایگاه خبری «اکسیوس» به نقل از دو مقام صهیونیستی گزارش داد که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، رژیم صهیونیستی و شماری از کشورهای عربی هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان گردهم آمدند و درباره تحولات و تنش‌های فزاینده در منطقه رایزنی کردند.

این نشست محرمانه به ریاست برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) برگزار شد و به‌طور رسمی از سوی کشورهای شرکت‌کننده اعلام نشده است.

اکسیوس نوشت که نشست‌های مشابهی پیش از این نیز برگزار شده، اما این نخستین گردهمایی از این نوع پس از آغاز جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، طی شش ماه گذشته بوده است.

به نوشته این پایگاه خبری، اهمیت این نشست از آن جهت است که برای نخستین بار در چنین سطحی، فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی در کنار فرماندهان نظامی شماری از کشورهای عربی منطقه، از جمله کشورهایی که با تل‌آویو روابط دیپلماتیک ندارند، گردهم آمدند و درباره تحولات امنیتی منطقه رایزنی کردند.

در این نشست، افزون بر «برد کوپر» فرمانده سنتکام، رؤسای ستاد نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر حضور داشتند.

بر اساس گزارش اکسیوس، کوپر در جریان این نشست ادعا کرد که ارتش آمریکا قصد خروج نیروهای خود از خاورمیانه را ندارد. وی همچنین حاضران را در جریان برنامه آمریکا برای افزایش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز قرار داد.

به گفته یک مقام صهیونیست، ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی نیز سایر شرکت‌کنندگان را در جریان عملیات این رژیم در جبهه‌های مختلف جنگ قرار داده است.

درهمین حال، سنتکام نیز اصل برگزاری این نشست را تأیید و در بیانیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب یک کنفرانس برنامه‌ریزی‌شده در آلمان، میزبان فرماندهان ارشد نظامی از هشت کشور بود و شرکت‌کنندگان درباره راه‌های تقویت همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفت‌وگو کردند.

تلاش تل‌آویو برای نزدیک شدن به ریاض و صف‌آرایی در برابر انصارالله

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهدکه بر اساس گزارش منابع عبری، رژیم صهیونیستی در تلاش است در سایه تحولات اخیر یمن، مناسبات امنیتی خود با عربستان سعودی را تقویت کند و روند همکاری کشورهای منطقه با حمایت آمریکا را در برابر انصارالله افزایش دهد.

با این حال، برخی منابع خبری گزارش داده‌اند دولت آمریکا در شرایط کنونی تمایلی به گشودن جبهه‌ای جدید و ورود مستقیم به جنگ علیه یمن ندارد.

از سوی دیگر، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» روز سه‌شنبه گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی در یک نشست محرمانه به مقام‌های سیاسی این رژیم توصیه کرد از اقدام نظامی مستقیم و حمله پیش‌دستانه علیه انصارالله خودداری کرده و به جای آن، مسیر دیپلماتیک و تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی و منطقه‌ای را دنبال کنند.

رژیم صهیونیستی تلاش دارد مقابله با انصار الله را از سطح تقابل دوجانبه فراتر برده و آن را به مسئله‌ای با ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کند. در همین چارچوب، مقام‌های نظامی این رژیم مدعی هستند که تهدید ناشی از انصارالله صرفاً متوجه اسرائیل نیست و پیامدهایی برای امنیت منطقه و حتی عرصه بین‌المللی به همراه دارد.

هاآرتص همچنین نوشت که مقام‌های نظامی رژیم صهیونیستی بر این باورند که یک اقدام نظامی محدود نمی‌تواند راه‌حل بلندمدتی برای مقابله با انصارالله ایجاد کند و ورود مستقیم تل‌آویو به جبهه یمن می‌تواند این رژیم را در خط مقدم رویارویی نظامی با انصارالله قرار دهد.

از این رو، ارتش رژیم صهیونیستی بنا بر گزارش هاآرتص توصیه کرده است که در شرایط کنونی به جای آغاز عملیات نظامی مستقیم، تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای بین‌المللی کردن موضوع و جلب مشارکت کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی دنبال شود.

این روزنامه با اشاره به واکنش کشورهای منطقه و نگرانی‌های مصر و عربستان سعودی نسبت به تحولات اخیر، مدعی شد که شرایط موجود می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مصر، عربستان و سایر کشورهای منطقه در یک ائتلاف منطقه‌ای با محوریت اقدامات دیپلماتیک را فراهم کند.

در همین چارچوب، روزنامه عبری «اسرائیل‌هیوم» نیز در گزارشی مدعی شد که محمد بن‌سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان سعودی، برای مقابله با انصارالله یمن از کشورهای منطقه و به‌طور غیرمستقیم و از طریق سنتکام، از رژیم صهیونیستی درخواست کمک کرده است.

برچسب ها: تل‌آویو ، میانجیگری ، امریکا
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