الاخبار: اسرائیل ترورها را در غزه شدت بخشید؛ ریختن خون فلسطینیان برای انتخابات

جوان آنلاین: روزنامه الاخبار در گزارش خود آورده است: ترورهای رژیم اسرائیل در غزه، تحت تأثیر محاسبات انتخاباتی نتانیاهو و کاهش فشارهای آمریکا، در حال تبدیل شدن به سیاستی تمام عیار است.
به گزارش ایرنا، ارتش رژیم اسرائیل در ساعات پایانی دوشنبه و بامداد سهشنبه، با هدف قرار دادن خودروی حامل «احمد البطش» در محله «الصفطاوی» در شمال شهر غزه، وی را ترور کرد. البطش فرمانده «گردان جبالیا البلد» و از اعضای شورای نظامی «گردانهای القسام» بود. وی که در دهه گذشته از ۴۲ تلاش برای ترور جان سالم به در برده بود، دومین فرمانده ارشدی است که ارتش رژیم اسرائیل در طول یک هفته ترور کرد. پیش از این در همین هفته، ارتش رژیم اسرائیل «محمد الیازوری» فرمانده تیپ شهر خانیونس در گردانهای القسام را ترور کرده بود.
روزنامه الاخبار نوشت: این وضعیت در حالی رقم میخورد که اجرای مفاد توافق آتشبس از زمان اعلام آن در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و همزمان غزه شاهد خونریزیهای بیشتری تا پایان کارزار انتخاباتی اسرائیل است.
تنها در طول روز گذشته، پهپادهای ارتش رژیم اسرائیلی ۱۰ حمله هدفمند انجام دادند که ضمن آن خودروهای غیرنظامی و محلهای تجمع شهروندان در مناطق پرجمعیت نوار غزه هدف قرار گرفتند.
بدین ترتیب، به نظر میرسد که ترورهای پیاپی و حملات هدفمند عملاً به واقعیتی روزمره تبدیل شدهاند؛ واقعیتی که تاکنون هیچگونه محکومیت یا اعتراض قابلتوجهی از سوی میانجیگران منطقهای در پی نداشته است. خبرنگار روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» این وضعیت را «تعقیبی بیوقفه» توصیف کرده که از زمان برقراری آتشبس ادامه یافته است.
روزنامه الاخبار افزود: با توجه به اینکه شمار این عملیاتها به مرز ۶۰۰ مورد نزدیک شده و از زمان اجرایی شدن آتشبس در اکتبر گذشته به شهادت بیش از یک هزار و ۲۰۰ فلسطینی انجامیده است، به نظر میرسد آزادی عملِ ناشی از اجماع اسرائیل و آمریکا برای تشدید ترورها و افزایش میانگین تلفات روزانه فلسطینیان از پنج نفر به ۱۰ نفر، همسو با گسترهٔ اقداماتی باشد که رژیم اسرائیل پیش از آغاز دوره برگزاری انتخابات آتی کنست (پارلمان) این رژیم، آن را به زعم خود ضروری میداند.