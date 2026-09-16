پیام هشدارآمیز یمن خطاب به خلبانان سعودی: مراقب باشید

سخنگوی جنبش انصارالله یمن با اشاره به ساقط شدن جنگنده اف 15 عربستان خطاب به خلبانان این کشور یک پیام هشدارآمیز داد.

جوان آنلاین: محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده یمن و سخنگوی جنبش انصارالله تاکید کرد که دستاورد نیروهای مسلح این کشور در هدف قرار دادن یک فروند جنگنده اف 15 عربستان در حریم هوایی مأرب ضربه سختی به رژیم حاکم بر این کشور وارد آورد. این یک رسوایی بزرگ برای آل سعود است چرا که با دروغ های خود خطاب به افکار عمومی مدعی بود دست به تجاوز علیه یمن نمی زند.

وی اضافه کرد: سرنگون شدن این جنگنده سعودی پیام هشدارآمیزی را خطاب به کشورهای منطقه و جهان مخابره می کند مبنی بر این که مراقب باشید قربانی تبلیغات سیاه عربستان قرار نگیرید.

عبدالسلام تصریح کرد: این عملیات مبارک، بیانگر توسعه توان هوایی یمن برای محافظت هر چه بیشتر از حریم این کشور است. با کمک خداوند خسارت های وارده به دشمن بیشتر خواهد شد.

وی بیان کرد: خلبانان سعودی یا کسانی که برای خلبانی جذب شده اند باید این موضوع را مد نظر داشته باشند که ممکن است در دفعات بعد که از پایگاه های خود پرواز می کنند به آنها بازنگردند.

عبدالسلام تاکید کرد: سرنوشت خلبانان یا کشته شدن است یا اسارت تا به خلبانان سعودی اسیر بپیوندند که مدت زیادی است به دلیل بی تفاوتی رژیم آل سعود در اسارت به سر می برند. ریاض خلبانان خود را در اسارت رها کرده و نه تنها برای آزادی آنها هیچ اقدامی انجام نداده است، بلکه برای پیچیده کردن هرگونه توافق برای آزادی همه اسرا تلاش می کند.